Una empleada del hogar en búsqueda y captura por robar joyas por casi 75.000 euros en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ordenado la búsqueda, captura e ingreso en prisión de una empleada del hogar acusada de aprovecharse de su situación para sustraer joyas y objetos por valor de casi 75.000 euros de una vivienda en Vigo.

La vista por este caso estaba programada para este martes. Sin embargo, la mujer no acudió a la misma (pese a que su abogada sí pudo contactar con ella), por lo que se ordenó su búsqueda con el fin de poder celebrarse el juicio el próximo 17 de diciembre a las 10:00 horas.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la mujer desarrollaba desde septiembre de 2022 labores de empleada del hogar en una vivienda de Vigo, empleando para acceder un juego de llaves que le había proporcionado la propietaria.

Aprovechándose de la confianza que tenía con su empleadora y de las ausencias de ésta, el Ministerio Público considera que sustrajo de la vivienda desde 2022 a 2024 numerosas cadenas de oro, pendientes, medallas, pulseras, anillos, broches y relojes, así como piezas de una cubertería de plata. Valora todo ello en casi 75.000 euros.

Posteriormente, cuando la acusada ya no disponía de llaves para acceder a este inmueble, se introdujo en la vivienda utilizando otro juego de llaves que había sustraído, sin consentimiento de la propietaria, de otra casa que la mujer tenía en Panxón, aprovechando "un descuido".

La perjudicada recuperó con posterioridad a estos hechos 10 relojes sustraídos por la acusada, valorados en 12.240 euros.

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de robo y pide para la procesada 3 años de prisión, así como que indemnice a la víctima con 62.697 euros por los efectos no recuperados.