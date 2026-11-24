El Concello de Vigo y el Celta han aprobado por unanimidad el proyecto básico para la transformación de la grada de Tribuna del estadio de Balaídos. Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras una reunión de seguimiento del convenio entre ambas entidades.

En el encuentro participaron, por parte del Celta, su presidenta, Marián Mouriño, y el director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales, Carlos Cao. Por parte municipal, además del regidor, asistieron el teniente de alcalde y responsable de Fomento, así como el ingeniero y el responsable jurídico del área.

Durante la reunión, la comisión analizó en detalle el proyecto básico de actuación sobre la grada de Tribuna y dio su visto bueno por unanimidad. Caballero ha señalado que esta aprobación recoge el trabajo realizado hasta el momento en esta fase del proyecto y ha avanzado que el documento se presentará públicamente "a la mayor brevedad posible".