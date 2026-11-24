Nuevo accidente de tráfico en la comarca de Vigo. Un conductor ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario tras sufrir un choque frontal en la tarde de este martes en la localidad pontevedresa de O Porriño.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos han ocurrido sobre las 14:50 horas en la PO-510, a la altura del punto kilométrico 4,5.

Tal como informó un particular que alertó a los servicios de emergencia, dos vehículos habían chocado frontalmente. Un incidente que podría haberse producido debido a que un perro cruzó la vía en ese momento.

Por todo ello, la Guardia Civil acudió al punto, teniendo que cortar la carretera para realizar las labores pertinentes, aunque ya ha sido reabierta. Por su parte, los servicios sanitarios tuvieron que trasladar al menos a uno de los implicados en el accidente, que resultó herido.