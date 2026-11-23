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Vigo continúa con su plan de asfaltado: acometerá 41 intervenciones esta semana
El plan municipal programado hasta el viernes incluye actuaciones en el centro y en siete parroquias de Vigo
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El Concello de Vigo mantiene el ritmo esta semana y continúa avanzando con su plan municipal de asfaltado. Según ha trasladado este lunes el alcalde, Abel Caballero, hasta el viernes se ejecutarán 41 obras de asfaltado, bacheo y reparación de aceras.
El cronograma municipal incluye actuaciones en el centro y en siete parroquias de la ciudad olívica hasta el viernes. En concreto, se está llevando a cabo el asfaltado de Camiño Pombal, en Bembrive, y de Camiño Breadouro, en Canido.
A estas dos intervenciones hay que sumarles 14 de bacheado en calles del centro y en las parroquias de Bembrive, Comesaña, Coruxo, Matamá, Beade, San Xoán y Sárdoma, así como 11 reparaciones de aceras de otras tantas calles del centro de la ciudad.
El plan de bacheos de esta semana comprende las calles Sanxurxo Badía, Aragón, Ourense, Casas, Coutadas, San Xoán, García Barbón, Fragoso, Camiño Freixeiro, Camiño Campo da Feira, Camiño Manuel Cominges, Camiño Figueiros, Estrada de San Cibrán y Estrada de Camposancos.
En cuanto a reparación de aceras, el cronograma incorpora trabajos en Hispanidade, Gregorio Espino, Martínez Garrido, Travesía de Vigo, Aguia, José Posada Curros, Lorient, Pai Seixas, Pintor Granel, Tui, Rúa Real, Santo Francisco, Praza da Pedra, Rúa Palma, Joaquín Yáñez, Rosalía de Castro, Carral y Montero Ríos.
También se llevarán a cabo inspecciones de estructuras en Camiño Subide, rúa Santa Mariña, Avenida de Ramón Nieto, Camiño Petón y Camiño Lagos.