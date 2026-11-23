Nuevos detalles sobre la suspensión de la licitación del bus urbano de Vigo. El Instituto Galego do Consumo e da Competencia ha concluido que existen "indicios de prácticas colusorias" por la presencia de "ofertas de acompañamiento" en el concurso del mayor contrato público de la historia de la ciudad, casi 470 millones de euros. El organismo público habla de "ofertas no competitivas" con un "patrón".

Así lo recoge el informe emitido el pasado mes de septiembre —cuando se anunció la suspensión del proceso— por la entidad encargada de la defensa de la competencia. Un documento elaborado a petición del Concello de Vigo y al que ha tenido acceso Europa Press.

Dicho informe fue realizado después de que una de las seis empresas que concurrían a la licitación alertara al Ayuntamiento de posibles prácticas colusorias —acciones coordinadas entre empresas supuestamente competidoras para falsear o restringir la libre competencia—, en las que habrían incurrido otras cuatro empresas presentadas al concurso.

Esa empresa ponía en conocimiento indicios como la existencia de ofertas que evidenciaban una falta de interés en ser adjudicatario, una concentración inusual de bajas en los criterios económicos y otras supuestas irregularidades. La Xunta de Gobierno Local acordó a principios de agosto pasado trasladar el asunto al organismo autonómico de Competencia, que, tras estudiar el expediente, concluyó que, efectivamente, hay "indicios" de esas "prácticas colusorias".

Con todo, señala que esos indicios, aisladamente no resultan concluyentes, pero que hay una concurrencia simultánea y coherente de varios de ellos, que apuntan a una misma dirección y apuntalan la hipótesis de que habría "coordinación" entre varias empresas.

Indicios

La investigación revela dos grupos de ofertas: las más competitivas y las menos competitivas, entre las que analiza otros dos subgrupos. Al respecto, concluye que hay una concentración de las ofertas del subgrupo del umbral inferior y una "separación anómala" con respecto a las del umbral superior.

También detecta una progresión equidistante en las bajas agrupadas de esas ofertas menos competitivas, una estructura "difícilmente atribuible al azar" y que es "compatible" con una estrategia destinada a "introducir pequeñas variaciones artificiales respecto de una oferta de referencia", de manera que "se aparente concurrencia".

Igualmente, el informe habla de "falta de racionalidad competitiva" en esas ofertas menos competitivas y de la "incidencia" que puede haber en la fórmula que se emplea para hacer la valoración económica. Es decir, que la puntuación de cada licitador no depende solo de su propia oferta, sino de la posición relativa de las demás; por lo que si una empresa presenta una oferta que no persigue la adjudicación, puede "alterar los parámetros de referencia de la fórmula y modificar la intensidad con la que el criterio económico repercute en la clasificación final".

Sobrecoste de 7 millones

En ese sentido, advierte de que las ofertas no competitivas desplazan los valores de referencia, "alterando el orden de clasificación final", y ello puede influir en que haya un "sobrecoste" para el Ayuntamiento. La empresa que denunció estas prácticas estima que podría ser de unos siete millones de euros.

Al margen de estas consideraciones, Competencia también aprecia otras irregularidades, como que en la oferta de uno de los licitadores se recoja una referencia a otra empresa competidora, algo "difícilmente explicable y que resulta indiciario de la existencia de algún tipo de colaboración entre las empresas".

Finalmente, expone también otros dos indicios sospechosos: que dos empresas contengan una descripción "idéntica" con respecto a uno de los aspectos del pliego, y que haya coincidencia en la "cadencia temporal en la firma de los documentos contenidos en las ofertas presentadas".

Conclusiones

Aunque el organismo autonómico remarca que los indicios no permiten por sí mismos confirmar una infracción ni atribuir responsabilidades, sí presentan entidad suficiente para considerarse indicios fundados de esas prácticas irregulares. Con todo, reitera que esta valoración "no prejuzga" la existencia de infracción ni la responsabilidad.

Este informe fue remitido al Concello para su incorporación al expediente y en septiembre pasado se anunció la suspensión de la licitación por parte de la Administración municipal. En ese momento, fuentes municipales apuntaron como motivo a la "complejidad" de las ofertas presentadas y a la necesidad de una "aclaración" por su parte.

No obstante, desde el gobierno municipal han eludido volver a pronunciarse sobre esta cuestión, alegando que el proceso es confidencial. De hecho, fuentes del ejecutivo de Caballero consultadas por Europa Press acerca del contenido del informe de Competencia han insistido en que el procedimiento es confidencial y que el Ayuntamiento tiene "la obligación legal" de respetar esa condición.