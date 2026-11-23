Miembros del colectivo Resposta Feminista de Vigo presentan la manifestación del 25N, que saldrá a las 19.00 horas del cruce de Vía Norte y Urzáiz Europa Press

Vigo volverá a inundar sus calles este 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista, en una nueva manifestación contra la violencia machista. El colectivo Resposta Feminista ha llamado este lunes a participar en su marcha, que saldrá a las 19:00 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz bajo el lema 'Ante a violencia, todas á rúa. A nosa loita non recúa'.

Resposta Feminista ha explicado que este año ponen el foco en la "violencia institucional", con situaciones como el cuestionamiento a las víctimas que denuncian, por las que quedan "atrapadas entre trámites y esperas". "Pedir protección no puede convertirse en otra forma de violencia", han subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Al respecto, han incidido en que las mujeres migrantes y racializadas "aún tienen más barreras" y han criticado que "la situación administrativa puede hacer que denunciar una agresión suponga arriesgar el trabajo, el sustento o la posibilidad de quedarse" en el país.

Por otra parte, han proclamado que las mujeres que sufren violencia en el contexto de la prostitución "también tienen derecho" a ser escuchadas, atendidas y protegidas, y los derechos no pueden depender "de los papeles" que tengan o de que encajen en la idea de "víctima perfecta".

Este colectivo ha reclamado que se actúe frente a las violencias machistas en los centros de trabajo y en los centros educativos y, a las administraciones, les ha exigido "más recursos y menos discursos".

Finalmente, antes de volver a hacer un llamamiento para salir a la calle el miércoles, han remarcado que su "lucha" es también "anticapitalista y descolonial". "Frente al fascismo, al racismo y a la transfobia seguiremos organizadas y exigiendo una respuesta a todas las violencias machistas", han concluido.