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El incendio de un camión en la AP-9 provoca retenciones kilométricas en la entrada de Vigo
Un camión ha ardido en la AP-9, a la altura de Redondela, sobre las 16:00 horas
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Un camión ha ardido en la tarde de este lunes en la AP-9, provocando retenciones kilométricas a la entrada de Vigo. El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16:00 horas.
Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 151, a la altura de Redondela, después del Puente de Rande en dirección sur.
Tal como alertaba un particular, el camión estaba ardiendo y echaba mucho humo, aunque el conductor estaba fuera del vehículo.
Así, se dio aviso a los servicios de emergencia, informando la Guardia Civil de que sería necesario cortar un carril para sofocar las llamas.