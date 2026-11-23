El incendio de un camión en la AP-9 provoca retenciones kilométricas en la entrada de Vigo

Un camión ha ardido en la tarde de este lunes en la AP-9, provocando retenciones kilométricas a la entrada de Vigo. El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16:00 horas.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 151, a la altura de Redondela, después del Puente de Rande en dirección sur.

Tal como alertaba un particular, el camión estaba ardiendo y echaba mucho humo, aunque el conductor estaba fuera del vehículo.

Así, se dio aviso a los servicios de emergencia, informando la Guardia Civil de que sería necesario cortar un carril para sofocar las llamas.