Tras un mes de octubre inusualmente seco, noviembre avanza en Vigo pasado por agua. Vecinos y visitantes han pasado de desear algo de lluvia a echar en falta unos días de tregua. Y es que las precipitaciones no han dado apenas respiro a la ciudad durante las últimas semanas, convirtiendo las botas y los paraguas en imprescindibles del día a día.

Sin embargo, esta situación podría cambiar a comienzos de la próxima semana. Según las previsiones de MeteoGalicia, este lunes ofrecerá un pequeño respiro, con cielos nublados pero sin precipitaciones tanto durante la mañana como por la tarde.

La tregua, no obstante, será breve. La lluvia regresará durante la noche del lunes y se mantendrá durante el resto de la semana, con previsión de nuevas precipitaciones intensas en Vigo.