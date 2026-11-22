Una pintada con insultos contra Carmela Silva aparece en el edificio donde vive su hijo en Vigo Carmela Silva

Una pintada con insultos contra Carmela Silva aparece en el edificio donde vive su hijo en Vigo

"Aquí vive la puta Carmela Silva". Esta es la pintada que apareció en la fachada de un céntrico edificio de Vigo durante la mañana de este domingo. Se trata de un mensaje dirigido contra la primera teniente de alcalde del Concello de Vigo y candidata del PSOE al Senado por Pontevedra. Según compartió ella misma, la pintada apareció en el edificio en el que vive su hijo.

Carmela Silva denunció los hechos este domingo a las 13:30 horas a través de una publicación en su cuenta de X. En ella, condenó el mensaje, cuya autoría atribuyó a la derecha y la ultraderecha. "Ascazo. Mala gente que camina y va apestando la tierra. No me van a callar, ni amordazar. No les tengo miedo", aseguró.

Asimismo, defendió que la vía para frenar a la derecha pasa por votar al PSOE.

Esto acaban de pintarlo en la casa de mi hijo. Esto es la derecha y la ultraderecha. Ascazo. Mala gente que camina y va apestando la tierra. No me van a callar, ni amordazar. No les tengo miedo. Vota PSOE para frenarlos. https://t.co/Qq6siZmT6k — Carmela Silva (@carmelasilva) November 22, 2026

Por su parte, el PP de Vigo condenó los hechos y trasladó a la socialista su "más enérgica condena y toda nuestra solidaridad". En una publicación en redes sociales, los populares calificaron lo sucedido de "inadmisible" y apelaron al respeto por encima de las diferencias ideológicas. "La discrepancia política nunca puede justificar el insulto ni el ataque personal", señalaron.

Esto es inadmisible La discrepancia política nunca puede justificar el insulto ni el ataque personal El respeto debe estar siempre por encima de cualquier diferencia ideológica Nuestra más enérgica condena y toda nuestra solidaridad con @carmelasilva https://t.co/zbsuZdXNCX — PP de Vigo (@PPdeVigo) November 22, 2026

También el PPdeG se pronunció sobre lo ocurrido y condenó "calquera tipo de agresión ou violencia". "Independentemente das cores políticas, en democracia isto é inaceptable", trasladaron desde la formación.