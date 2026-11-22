El Nadal Bus ya recorre las calles de Vigo para acercar a vecinos y visitantes la magia de las luces, permitiéndoles descubrir la iluminación y la decoración navideña de la ciudad a bordo de un autobús turístico de dos pisos con 2.000 luces LED incorporadas.

En concreto, la experiencia permitirá recorrer algunas de las principales calles y plazas de Vigo y contemplar la iluminación navideña desde una perspectiva privilegiada. Entre los espacios incluidos en el itinerario destacan la calle Urzáiz y el entorno del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, donde se encuentra el Cíes Market, ampliando así las posibilidades de descubrir los atractivos de estas fechas.

El Nadal Bus realizará un itinerario circular de aproximadamente 40 minutos, con salida y llegada en la parada de Urzáiz-Príncipe (A Farola).

El Nadal Bus contará con diferentes horarios en función del periodo de la campaña navideña. Entre el 20 y el 30 de noviembre, circulará los domingos a las 18:30 horas, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos ofrecerá tres salidas, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.

Del 1 al 18 de diciembre, el autobús mantendrá una salida diaria de domingo a jueves, a las 18:30 horas, y tres frecuencias los viernes, sábados y vísperas de festivos, en los mismos horarios.

Por su parte, entre el 19 de diciembre y el 9 de enero, habrá dos salidas de domingo a jueves, a las 18:30 y 19:30 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos se mantendrán las tres frecuencias habituales, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas. Además, se habilitarán más viajes en función de la demanda.

Reservas y precios

Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma Woutick!, en el apartado Nadal Bus Vigo 2026-2027, donde los usuarios podrán seleccionar el día y la hora del trayecto.

El precio será de 5 euros para los titulares de la PassVigo, siempre que realicen la compra anticipada y acrediten su condición de usuarios de la tarjeta. Para el público general, el billete tendrá un coste de 9 euros. Los menores de hasta tres años podrán viajar gratis, siempre que no ocupen asiento.

También será posible comprar los billetes directamente a pie de autobús por 9 euros, aunque esta opción estará sujeta a la disponibilidad de plazas.