Papá Noel ya se encuentra en la ciudad de Vigo. El personaje favorito de los más pequeños ha viajado este sábado, 21 de noviembre, desde Laponia hasta la ciudad olívica para conocer los deseos de los vigueses más pequeños y sorprenderlos en Nochebuena.

Ha llegado a las 18:00 horas a la céntrica calle de García Barbón, donde fue recibido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la primera teniente de alcalde, Carmela Silva; y el concejal de Parques y jardines, Comercio, y Fiestas Especiales, Ángel Rivas. Además, también lo esperaban decenas de niños ansiosos por entregarle sus cartas.

A partir de este sábado, y hasta el día de Nochebuena, Papá Noel atenderá a los niños desde su casa de García Barbón de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas. Y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.