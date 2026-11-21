Os Ninguéns denuncia el aumento de la aporofobia en Vigo: "No podemos permitir que el odio avance"

El colectivo Os Ninguéns se manifestó este viernes en Vigo para mostrar su rechazo a la aporofobia, es decir, el odio o el rechazo hacia las personas pobres o en situación de precariedad. "Estamos observando una combinación de actos individuales de violencia, rechazo y criminalización que nos preocupan enormemente y que percibimos cada vez con mayor frecuencia en nuestra ciudad", denunciaron.

En este sentido, alertaron de que este tipo de comportamientos se ven favorecidos por un contexto social en el que determinados discursos alimentan el odio, la deshumanización y el desprecio hacia las personas empobrecidas.

Como ejemplo, hicieron referencia al incendio provocado en una infravivienda de Travesía do Forno, en la que residían personas empobrecidas y migrantes en situación de vulnerabilidad. También recordaron el caso de un hombre que prendió fuego a uno de los colchones que utilizaba una persona sin hogar para protegerse del frío mientras dormía en la calle, en la avenida de Beiramar.

"Están sucediendo cosas muy graves y no podemos permitir que estos hechos se normalicen ni que el odio y la deshumanización sigan avanzando en nuestra ciudad", advirtieron.

Por otra parte, el colectivo puso el foco en otra dimensión de la aporofobia: la institucional. Según denunciaron, las personas en situación de vulnerabilidad se sienten cuestionadas en determinados dispositivos y recursos en los que deberían recibir atención y protección.

"Existe un discurso que intenta desacreditar constantemente a estas personas, presentarlas como mentirosas, como personas que no cumplen los itinerarios de intervención, que dramatizan su situación, exageran sus necesidades o pretenden aprovecharse de los recursos públicos", insistieron.