La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa este sábado con nuevos actos de los tres principales partidos políticos en Vigo y la provincia de Pontevedra. PSOE, PP y BNG han aprovechado este último fin de semana antes de los comicios para tratar de convencer a los votantes más indecisos.

Durante diferentes mítines y actos de campaña, las tres formaciones han apelado a concentrar el voto en su partido. PSOE y PP apelan a que son "el verdadero voto útil" y el BNG se define como "el único partido que defiende los intereses de Galicia en Madrid".

PSOE

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la candidata socialista al Senado, Carmela Silva, visitaron este sábado el Mercado de As Travesas, donde Caballero hizo un firme llamamiento a la participación ciudadana de cara a la próxima convocatoria electoral. El regidor calificó la cita con las urnas como "una parte central de la democracia, absolutamente determinante" para el futuro del país. Así, instó a la ciudadanía a acudir masivamente a votar y a que "nadie se quede en su casa".

En su mensaje, el alcalde de Vigo hizo un llamamiento al "voto útil" y señaló que apoyar a otras formaciones políticas sin posibilidades reales de obtener representación parlamentaria acaba favoreciendo indirectamente al Partido Popular y a Vox. "Ese voto se deposita de buena fe y con agrado, pero es un voto que no trabaja", afirmó. Por ello, destacó la importancia de concentrar el voto en las candidaturas del PSOE.

Por su parte, El candidato del PSdeG-PSOE al Congreso, Abel Losada, acompañado por el portavoz municipal socialista en Poio, Gregorio Agís, visitó el bloque de viviendas situado en Campelo (Poio) que la entidad pública estatal Casa47 acaba de poner en el mercado de alquiler social. Asimismo, recordó que el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto en su página web hasta el próximo día 27.

Losada explicó que estas nueve viviendas, una de ellas reservada y adaptada para personas con discapacidad, representan una oportunidad para que familias y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Poio. Esto es posible, según señaló, gracias a la voluntad del Gobierno de España de incorporar al parque público de alquiler los activos inmobiliarios que estaban en manos de la Sareb.

Durante la visita, Losada se mostró muy crítico con la gestión de la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular. En este sentido, denunció que, en los 17 años de gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, la Administración autonómica, que tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda, "no construyó ni un solo piso público en el municipio de Poio". Frente a esta situación, contrapuso el modelo del Gobierno central, que, según defendió, busca ofrecer soluciones habitacionales a precios justos y asequibles.

Por otra parte, el Partido Socialista celebró un acto electoral en Tomiño, en el que se abordaron cuestiones como la revalorización de las pensiones conforme al IPC, las nueve subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que han supuesto un incremento del 75%, o la eliminación del copago farmacéutico del 10% implantado por el PP.

En el encuentro participaron Carmela Silva; el secretario general provincial, David Regades, y la portavoz municipal y candidata a la Alcaldía, Violeta de Santiago.

Durante el acto, el PSOE pidió a los vecinos de Tomiño que voten "por sus intereses" y apuesten por un Gobierno de progreso que sitúe en el centro de sus políticas públicas a las personas que más lo necesitan. También reclamó su apoyo en las urnas para evitar la llegada de "la derecha ultra y la ultraderecha con su motosierra".

PP

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Pontevedra, Julio García Comesaña, aseguró este sábado, durante un encuentro con pensionistas y jubilados en Redondela, que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular subirá las pensiones todos los años conforme al IPC. Asimismo, criticó la "política del miedo" que, a su juicio, está llevando a cabo el PSOE con este asunto y recordó que fue el único partido que congeló las pensiones, concretamente para el año 2011.

El candidato popular garantizó el compromiso de Feijóo, recogido expresamente en el programa electoral 'A Reconstrución Nacional', de blindar cada año la subida de las pensiones en función de la inflación, "para que nuestros mayores tengan lo que merecen y por lo que han trabajado toda la vida y para que no pierdan poder adquisitivo". Además, recalcó que el PP tratará de mejorar el sistema para garantizar su viabilidad y sostenibilidad a través del Pacto de Toledo.

Comesaña también realizó una visita este sábado Mercado do Berbés, acompañado por la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez. Allí se dirigió especialmente a los 46.700 jóvenes de entre 25 y 40 años que residen en la ciudad, "que son los que, mayoritariamente, están buscando un hogar que no encuentran o que no pueden pagar por las restrictivas y erróneas políticas de vivienda de Sánchez".

En este sentido, el candidato popular destacó las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes de Vigo y permitirles desarrollar su proyecto de vida en la ciudad. Entre las medidas planteadas figuran tres futuras rebajas fiscales en el IRPF, el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales, así como la puesta en marcha de nuevas líneas de ayudas estatales.

Así, destacó que quienes accedan a su primer empleo quedarían exentos de pagar el IRPF durante el primer año de trabajo. En los tres siguientes, contarían con deducciones del 75%, el 50% y el 25%, respectivamente, con el objetivo de facilitar el ahorro necesario para afrontar la entrada de una vivienda. Asimismo, los menores de 40 años podrían beneficiarse de una reducción del IVA en la compra de vivienda, del 10% al 4%, y de una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales. También tendrían la posibilidad de fraccionar el pago de los tributos para adaptarlo al ritmo de la hipoteca.

Entre las propuestas figura además la concesión de avales públicos para cubrir entre el 95% y el 100% del importe de la entrada, ampliando el límite de edad de los beneficiarios hasta los 50 años. A estas medidas se sumaría una nueva herramienta denominada 'Hucha Hogar Joven', que incluiría más deducciones fiscales.

Por otra parte, La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha apelado al "voto útil" al votar al PP en Pontevedra, "que hará posible desalojar a Sánchez de La Moncloa y poner fin a la política del miedo" que, según ha denunciado, está promoviendo la izquierda durante la campaña.

"Somos la única fuerza capaz de lograr el cambio en el Gobierno, necesario después de ocho años de corrupción e indecencia", ha recordado. En este sentido, también ha criticado a los "cómplices" del sanchismo, en referencia al independentismo gallego, y ha asegurado que "votar al BNG este 29N es lo mismo que votar al PSOE".

También ha recordado la importancia de elegir la candidatura encabezada por Julio García Comesaña al Congreso y de marcar a los tres candidatos del PP al Senado: Nidia Arévalo, José Crespo y Mónica Domínguez. En este sentido, ha destacado que Pontevedra cuenta "y mucho" y que será "el motor del cambio" para que los escaños de la provincia ayuden a Alberto Núñez Feijóo a alcanzar la Presidencia del Gobierno de España. Por ello, ha pedido la confianza de los pontevedreses en las urnas el próximo 29N.

BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha participado en un acto de Galiza Nova en Vigo, desde donde ha lanzado tres mensajes claros a la juventud: que vote como lo hizo en las elecciones gallegas, repitiendo su apoyo mayoritario al BNG; que convenza a sus mayores para que sumen su papeleta a la fuerza en la que los jóvenes confían para defender su futuro; y que nadie se quede en casa el próximo 29N.

Esa alternativa es el BNG, ha subrayado, "que va a dar voz a la juventud gallega en Madrid, defender su derecho a una vivienda digna, a tener un salario decente y a desarrollar sus proyectos de vida aquí". "Por tanto, vamos a cambiar la historia, conquistemos nuestros sueños con la papeleta del BNG, votando con ilusión, con fuerza, con decisión, con inconformismo y con rebeldía", ha proclamado.

Pontón ha pedido una gran movilización en las urnas para que "nadie se quede en casa". En esa movilización incluye también convencer a los mayores para que cojan la papeleta en la que más confían.

Los sueños de la juventud gallega no caben en el bipartidismo, ha explicado Pontón, que ha instado a hacerlos realidad "todos a una con el BNG". "Tenemos que luchar por lo nuestro, defender Galicia, defender una vida digna aquí y la manera de hacerlo es con la papeleta del BNG", ha recalcado. Al mismo tiempo, ha rechazado el relato de que la juventud es de derechas: "En Galicia, no".

Por su parte, la cabeza de lista del BNG por Pontevedra, Carme da Silva, ha llamado a los jóvenes a convertir su rebeldía y su inconformismo en una fuerza capaz de cambiar las cosas y decidir su futuro a través del voto al BNG.

Da Silva ha destacado que la juventud está en primera línea de las grandes luchas sociales, movilizándose por la vivienda, el feminismo, el clima, los derechos sociales, la defensa de la lengua y contra las guerras y a favor de la paz. "La juventud gallega responde, está demostrando que quiere ser protagonista de su futuro", ha subrayado. Asimismo, ha reivindicado a una generación que no se resigna, que no renuncia y que no acepta que su futuro tenga que escribirse lejos de su tierra.

La nacionalista también ha expresado su orgullo por la lucha de los jóvenes en Galicia frente al avance de los discursos reaccionarios, defendiendo más igualdad, más libertad, más derechos y más democracia. Da Silva ha apelado a trasladar a las urnas toda la fuerza movilizadora de la juventud que se ve en las calles. "Porque votar también es una forma de rebelarse, es una forma de decir que no nos conformamos, que queremos más y que tenemos derecho a decidir", ha afirmado, llamando a convertir la indignación, la ilusión y el compromiso de los jóvenes en votos para el BNG.

Posteriormente en Redondela, la candidata del BNG al Congreso ha llamado a movilizar todos los apoyos en la recta final de la campaña electoral para conseguir que Galicia cuente el próximo 29N con una representación fuerte del BNG en Madrid. En el mitin celebrado en la localidad pontevedresa, ha apelado a todas las personas que quieren que el territorio tenga voz propia a hacer un último esfuerzo en los días que quedan, trasladando el mensaje del BNG a su entorno y contribuyendo a multiplicar el voto nacionalista.

Da Silva ha subrayado que en estas elecciones están en juego los derechos de los gallegos y gallegas como pueblo y su capacidad para decidir sobre cuestiones que condicionan directamente la vida cotidiana y el futuro de Galicia. La candidata ha recordado que en las Cortes se deciden cuestiones fundamentales como las pensiones, la financiación de los servicios públicos, las políticas de vivienda, las infraestructuras o la movilidad ferroviaria. En este sentido, ha reivindicado una representación gallega que defienda estas necesidades sin subordinar los intereses del territorio a otras prioridades y que impulse soluciones propias para una realidad que, según ha señalado, es muy diferente de cómo se percibe y se aborda desde los despachos madrileños.

En el caso de Redondela, Carme da Silva ha puesto el foco en dos reivindicaciones fundamentales para el municipio y su entorno: la implantación del tren de proximidad y la eliminación de los peajes de la AP-9.

La candidata ha defendido la necesidad de avanzar hacia una red ferroviaria que responda a las necesidades reales de movilidad de los vecinos y permita desplazarse en transporte público con garantías, frente a un modelo que, a su juicio, obliga a depender del coche. En este sentido, ha recordado que fue el BNG quien consiguió introducir en la Ley estatal de Movilidad la obligación de elaborar un estudio sobre la situación y las necesidades de Galicia en materia ferroviaria, frente al intento del PP de eliminar de la propia ley todas las referencias a la comunidad.

También ha reivindicado una AP-9 de titularidad gallega y libre de peajes. Ha recordado que Redondela está especialmente afectada por esta infraestructura, que supone una barrera y genera numerosos problemas para la localidad. "Tenemos que acabar con esta estafa", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que, gracias a la presión del BNG en el acuerdo de investidura, se consiguieron bonificaciones del 75% para los usuarios recurrentes, que alcanzan el 87,5% en el tramo entre Vigo y Tui. "La AP-9 ya la hemos pagado muchas veces. Ahora necesitamos más fuerza, dar un salto que nos permita tener más peso político y condicionar las decisiones que se tomen desde Madrid para que las decisiones sobre ella se tomen desde Galicia. No puede haber más excusas", ha subrayado.

Por todo ello, Da Silva ha llamado a concentrar el voto en el BNG para garantizar una voz propia y reivindicativa en las Cortes. Ha recordado que, según su planteamiento, cada escaño que gane el Bloque será uno menos para la derecha y para las fuerzas que no defienden los intereses gallegos.