La Navidad de Vigo ya está en marcha desde el pasado sábado 14 de noviembre y, con las primeras jornadas de gran afluencia a la vuelta de la esquina, vuelve una de las grandes preguntas para quienes se acercan a la ciudad a disfrutar de las luces y las atracciones: ¿dónde aparcar el coche?

La principal recomendación sigue siendo evitar el acceso al centro en vehículo particular y optar por el transporte público. Sin embargo, para muchos visitantes resulta inevitable desplazarse en coche, por lo que conocer los aparcamientos disponibles, sus precios y las alternativas gratuitas puede facilitar la visita.

Además, esta Navidad presenta una importante novedad respecto a 2025: el traslado de la noria gigante y el Cíes Market al entorno de Vialia. Este cambio concentra buena parte de las atracciones en la zona de la estación intermodal y modifica tanto las posibilidades de aparcamiento como las restricciones de circulación.

El plan de tráfico municipal contempla 12 jornadas de afluencia alta, 45 de afluencia moderada y una jornada especial, la correspondiente al encendido de las luces. Los días de mayor concentración previstos son el 27, 28, 29 y 30 de noviembre; el 1, 5, 6, 7, 8 y 26 de diciembre; y el 4 y 5 de enero.

Las medidas especiales de regulación del tráfico se concentrarán, como norma general, entre las 17:00 y las 21:00 horas, aunque podrán adelantarse o prolongarse en función de las circunstancias.

Cuánto cuesta aparcar una hora

La opción más cómoda para acercarse al centro sigue siendo utilizar alguno de los aparcamientos subterráneos o de superficie situados en las inmediaciones de las principales calles comerciales y del recorrido navideño.

Los precios varían considerablemente según el establecimiento. Estas son las tarifas de referencia para una hora de estacionamiento, actualizadas con los datos publicados durante noviembre de 2026 y la información disponible de los operadores:

Centro Comercial A Laxe : 30 minutos gratis en la primera entrada del día y 1,25 euros por la primera hora , según su tabla de estancias.

30 minutos gratis en la primera entrada del día y , según su tabla de estancias. Plaza de Portugal : 1,80 euros .

. El Dorado (Uruguay, 8): 1,80 euros.

1,80 euros. Praza do Rei : 1,83 euros .

. Centro Comercial Vialia (subterráneo): 1,90 euros .

. Príncipe (Eduardo Iglesias, 11): 2 euros .

. Parking Vigo (Areal, 142): 2,10 euros .

. Parking Venezuela : 2,17 euros .

. Fernando el Católico : 2,20 euros .

. Parking Central (Doctor Cadaval, 30): 2,20 euros.

2,20 euros. Rosalía de Castro : 2,20 euros.

2,20 euros. Parking Colón (Colón, 28): 2,40 euros .

. Policarpo Sanz : 2,56 euros .

. O Berbés : 2,70 euros .

. Parking Urzaiz (Urzaiz, 4): 2,71 euros .

. Náutico Cíes: 2,88 euros.

Estas cifras son orientativas para una estancia de una hora y pueden variar en función de las condiciones de cada aparcamiento, los descuentos aplicables o las promociones por estancias más largas.

Entre los cambios respecto al año pasado destacan las subidas de Praza do Rei, que pasa de 1,78 a 1,83 euros; Parking Vigo, de 1,98 a 2,10 euros; Policarpo Sanz, de 2,50 a 2,56 euros; O Berbés, de 2,60 a 2,70 euros; y Urzaiz, de 2,63 a 2,71 euros.

Sin parking exterior de Vialia

Una de las principales diferencias respecto a las Navidades anteriores está en Vialia. El aparcamiento exterior del centro comercial, que cuenta con unas 200 plazas y era una de las alternativas económicas para estacionar en la zona, acoge este año la noria gigante y otras atracciones.

Por este motivo, el acceso al aparcamiento exterior queda restringido a abonados y residentes, por lo que deja de ser una opción para el público general durante la campaña navideña.

Sí permanece operativo el parking subterráneo de Vialia, con unas 1.200 plazas, aunque el Concello contempla filtros de circulación en los accesos a la estación intermodal durante las jornadas de mayor afluencia.

En esta zona, la Baixada á Estación tendrá restringida la circulación a autobuses y taxis autorizados, mientras que la Policía Local podrá regular los accesos desde Urzaiz, Vía Norte y las vías próximas.

Zona azul

Otra posibilidad para quienes se acerquen al centro de Vigo es estacionar en alguna de las plazas de zona azul, aunque encontrar un hueco puede resultar especialmente complicado durante las horas de mayor concentración de visitantes.

Las tarifas del estacionamiento regulado se mantienen en 0,60 euros por una hora y 1,45 euros por dos horas, el tiempo máximo permitido en la misma calle. También existe una tarifa mínima de 0,30 euros por 33 minutos.

El horario de pago es de lunes a viernes laborables, de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los sábados, domingos y festivos la zona azul es gratuita, lo que la convierte en una alternativa económica para las visitas de fin de semana, siempre que se encuentre una plaza disponible.

Dónde aparcar gratis

Quienes prefieran evitar el coste de los aparcamientos privados también pueden buscar estacionamiento gratuito en diferentes puntos de la ciudad, aunque generalmente será necesario caminar o recurrir al transporte público para llegar al centro.

Una de las opciones más próximas es el monte de O Castro, donde existen algunas bolsas de estacionamiento en superficie. Desde allí se puede bajar hacia el Concello y utilizar las escaleras mecánicas de Vigo Vertical para acercarse a Porta do Sol.

También hay espacios de aparcamiento gratuito en el entorno de Beiramar, O Berbés y Jacinto Benavente, aunque la disponibilidad puede ser limitada, especialmente durante los fines de semana.

Otras alternativas más alejadas se encuentran en Coia, Navia o Samil. Estas últimas figuran entre las opciones recomendadas por el Concello para evitar la circulación por las calles más congestionadas y completar el desplazamiento en transporte público.

En todos los casos, conviene comprobar la señalización y las posibles restricciones temporales antes de dejar el vehículo.

El traslado de parte de las atracciones a Vialia también puede facilitar el acceso al tradicional entorno de la Alameda, Colón y Areal, que este año recupera, como norma general, la circulación de vehículos. No obstante, el Concello mantiene la posibilidad de activar cortes o filtros adicionales cuando la afluencia de personas y coches lo haga necesario.