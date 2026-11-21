Abel Caballero se marca un baile con Pedro Sánchez al ritmo de Aitana en Santiago El Español

Abel Caballero se marca un baile con Pedro Sánchez al ritmo de Aitana en Santiago

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha sumado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para bailar al ritmo de 'Superestrella', uno de los grandes éxitos de Aitana.

El divertido momento, en el que el regidor olívico ha sacado sus mejores pasos de baile, se ha producido durante un mitin del PSOE celebrado en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela.

A ambos se ha unido también la candidata socialista al Senado y primera teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva.

Una vez más, el presidente del Gobierno ha convertido el baile en uno de los protagonistas del acto y de su campaña electoral, sumando así un nuevo momento distendido a sus apariciones públicas.