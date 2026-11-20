Así será Vigo Social TV: una televisión interactiva para atender a 350 mayores en situación de soledad

El Concello de Vigo ha iniciado la licitación de los dispositivos y conexiones necesarios para poner en marcha Vigo Social TV, una plataforma de televisión interactiva destinada a personas mayores en situación de dependencia o soledad no deseada.

El servicio contará con unos 350 usuarios directos, aunque el Ayuntamiento estima que su alcance llegará a unas 2.000 personas, incluyendo familiares y cuidadores.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Abel Caballero, quien ha explicado que el sistema permitirá acceder a servicios como atención psicológica, terapia ocupacional y seguimiento asistencial a través del televisor del domicilio. Para ello, se instalará un dispositivo que conectará la televisión convencional con la plataforma, facilitando tanto la atención virtual como las intervenciones presenciales cuando sean necesarias.

El regidor ha destacado que esta herramienta busca favorecer la socialización, mejorar la comunicación y aliviar la carga de los cuidadores, además de facilitar la atención a personas con dificultades de movilidad o escasas habilidades digitales.

Según Caballero, el sistema también contribuirá a retrasar el ingreso de los usuarios en centros residenciales y a reducir la brecha digital, ya que estará diseñado para un manejo sencillo, especialmente entre las personas mayores poco familiarizadas con las nuevas tecnologías.

El proyecto está cofinanciado con fondos del Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales y del Fondo Social Europeo Plus. Vigo Social TV fue seleccionado entre los 35 proyectos elegidos en toda España para desarrollar iniciativas de atención a personas mayores en situación de dependencia o soledad no deseada.