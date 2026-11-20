Vigo reconoce inversiones de Aqualia por más de 10,5 millones vinculadas a la prórroga de su concesión

La Junta de Gobierno Local de Vigo ha aprobado este viernes el reconocimiento de más de 10,5 millones de euros en inversiones realizadas por Aqualia, concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento.

Las actuaciones corresponden al período comprendido entre abril y diciembre de 2025 y están vinculadas a la prórroga de la concesión.

La mayor inversión corresponde a la ampliación de la estación potabilizadora de O Casal, con más de seis millones de euros. Le siguen las obras de mejora del saneamiento y abastecimiento en la avenida de Galicia, con 1,58 millones, y la ampliación de la red de distribución de agua, con más de 900.000 euros.

Entre los trabajos reconocidos también figuran la mejora de la estación de bombeo de aguas residuales de Bouzas, con una inversión de 804.000 euros; las actuaciones en el entorno de Balaídos, por más de 400.000 euros; y la renovación de las tuberías de abastecimiento en la calle Julián Estévez, con cerca de 380.000 euros.

El expediente incluye, además, la sustitución de tuberías en Samil, por casi 200.000 euros; mejoras en la presa de Zamáns, por 112.000 euros; y actuaciones en el canal de la presa de Eiras, con una inversión de 26.000 euros.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado que estas obras forman parte de una actuación continuada para modernizar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad mediante la ampliación de la concesión a Aqualia.

"Estamos haciendo una actuación continua de mejora del saneamiento y del abastecimiento con la ampliación de la concesión a Aqualia", ha señalado el regidor, que ha defendido que la ciudad recibe estas inversiones "sin que pague ningún impuesto por ellas".