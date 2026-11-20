Rede de Mulleres convoca una manifestación en Vigo por el 25N: horario y dónde será

Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo se manifestará el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La marcha saldrá a partir de las 20:00 horas desde Vía Norte.

Así lo ha informado su fundadora, Rosa Fontaíña, en una rueda de prensa este viernes a la que ha asistido Europa Press. También ha animado a toda la ciudadanía a protestar en la calle porque son los movimientos sociales los que están solucionando los problemas, ha dicho. "Estamos sufriendo un retroceso que no podemos permitir", ha reivindicado.

Según ella, en la actualidad se está sufriendo un "retroceso" que muchas mujeres "no pueden permitir" porque se ha luchado mucho para llegar hasta aquí, ha subrayado.

Al respecto, ha pedido que se agilicen todas aquellas causas judiciales relativas a maltrato, lamentando que muchas mujeres tengan que esperar años, desistiendo algunas en el proceso.

Fontaíña también ha puesto el foco en las custodias compartidas de hijos en común, asegurando que en muchos casos los padres "lo que quieren es hacer daño". "Hay muy buenos padres, pero no precisamente los maltratadores", ha apostillado.

Preguntada por si en esta ocasión habrá una protesta unitaria, ha dicho que en la ciudad se celebrará otra marcha organizada por otros colectivos feministas. Aunque ha reconocido que "no le gusta que haya dos", ya que las mujeres "no están enfrentadas", ha destacado que "mejor que salgan dos a que la gente se quede en casa".