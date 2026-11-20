El presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el seleccionador de España, Luis de la Fuente, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán David Cabezón / EP

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, destaca que Vigo "tiene una oportunidad" para ser sede del Mundial que se celebrará en España en 2030 y "ojalá pueda aprovecharla".

"Mi compromiso es intentar que Vigo pueda ser sede de este Mundial", ha afirmado en declaraciones a los medios, entre ellos Europa Press; tras participar en una ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago, junto al seleccionador de España, Luis de la Fuente, con motivo de la llegada del trofeo de la Copa del Mundo a Compostela para su exposición durante este viernes y sábado.

A preguntas de la prensa sobre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente de la RFEF ha respondido: "Si hablo hoy, volvería a abrir más polémica". Así, se ha referido a la "capacidad de trabajo" de la RFEF para "tener a las mejores ciudades posibles". "En su día decidieron... No estaba en ese ámbito, aunque él intente adornarlo de otra manera", agrega Louzán.

Remarca que están pendientes de "fijar visita" para las ciudades de Vigo y Valencia para evaluar sus posibilidades como sedes "en unas semanas". "A partir de ahí, nos reuniremos con responsables de cada candidatura, que es la ciudad", recuerda. "Y que nos digan los de FIFA si van a cumplir o pueden cumplir los requisitos que se han planteado para otras ciudades", prosigue.

También se ha referido al caso de País Vasco, ya que "se pedía que hubiese una sola sede con dos estadios y FIFA dice que no, que son dos sedes las que hay en País Vasco y ellos tendrán que decidir". "Estamos en el proceso, estamos trabajando y vamos a consolidar ese gran proyecto de país", si bien "es verdad que es un momento de coyuntura electoral tanto en FIFA como en España", lo que "no impide trabajar" y sea un "memorable" Mundial del centenario.

Señala que en el último mundial de Estados Unidos, Canadá y México había 16 sedes para 48 selecciones, que son las mismas selecciones para 2030, por lo que "pueden ser 20, 16 o 18" sedes. "Vamos a ver lo que decide FIFA", apostilla.