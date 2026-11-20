La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa este viernes con nuevos actos de los principales partidos políticos en Vigo y la provincia de Pontevedra.

La situación de la sanidad pública, la política fiscal y la recuperación de la memoria democrática han protagonizado buena parte de la jornada, marcada también por la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo en Vigo y Redondela y por las reivindicaciones del BNG sobre el peso político de Galicia en Madrid.

PSOE

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha denunciado el deterioro de la sanidad pública en la ciudad y ha responsabilizado a Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda de los recortes en Atención Primaria. El regidor ha advertido de que el centro de salud de Pintor Colmeiro permanecerá cerrado por las tardes durante noviembre, diciembre y parte de enero, afectando a 24.000 pacientes, y ha señalado que alrededor de 15.000 usuarios de otros centros tendrán que cambiar de ambulatorio por el traslado de doce médicos. También ha denunciado que hay 90.000 pacientes en listas de espera, según las cifras expuestas por el socialista.

Caballero ha vinculado esta situación con el modelo sanitario que, a su juicio, aplicaría un Gobierno de Feijóo apoyado por Vox, y ha pedido concentrar el voto en el PSOE para defender los servicios públicos.

Por su parte, el candidato socialista al Congreso Manu Pazos ha visitado Cangas junto a la portavoz municipal, Sagrario Martínez, donde ha destacado el incremento de las pensiones de viudedad, especialmente relevantes para las mujeres de marineros fallecidos. Según ha señalado, estas prestaciones han pasado de 575 euros durante el Gobierno de Rajoy a 870 euros en la actualidad, una subida superior al 48%.

PP

La número dos de la candidatura del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha participado este viernes en un encuentro con militantes y simpatizantes en el Tinglado del Puerto de Vigo, acompañada por la presidenta local, Luisa Sánchez, y el cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña. Durante el acto, los populares han reclamado el "voto útil" para lograr un cambio de Gobierno el próximo 29 de noviembre.

Álvarez de Toledo también ha intervenido en un mitin en Redondela junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, quien ha llamado a mantener la intensidad de la campaña tras el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Rueda ha defendido que el líder popular demostró una imagen de "presidente" frente a un "Sánchez derrotado", mientras que el presidente provincial, Luis López, ha señalado a Pontevedra como una circunscripción clave para el resultado electoral.

Por otra parte, el candidato al Congreso Pedro Puy ha visitado la feria de A Cañiza, donde ha acusado al PSOE de "asfixiar" a las familias con subidas de impuestos. Puy ha asegurado que la recaudación fiscal en la provincia ha aumentado un 70% durante los gobiernos de Sánchez y ha defendido una rebaja generalizada de impuestos, especialmente para las rentas medias y bajas, pensionistas y autónomos, si Feijóo llega a la Moncloa.

BNG

El BNG ha centrado la jornada en la recuperación de la memoria democrática, coincidiendo con el 51 aniversario de la muerte de Francisco Franco. El candidato al Congreso Roberto Pascual ha participado en un acto ante el monumento Fiestra á Liberdade, en el barrio vigués del Calvario, junto a la eurodiputada Ana Miranda y el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.

Los nacionalistas han defendido una reforma de la legislación de memoria democrática para garantizar la reparación de las víctimas del franquismo, prohibir los actos de exaltación de la dictadura y retirar definitivamente su simbología. En Vigo, han señalado expresamente la cruz de O Castro y han reclamado revisar la declaración de la isla de San Simón como lugar de memoria para evitar usos que banalicen su pasado represivo.

Por su parte, la cabeza de lista del BNG por Pontevedra, Carme da Silva, ha reclamado una mayor presencia nacionalista en el Congreso para impulsar estas políticas. Entre las medidas propuestas figuran la anulación de las condenas de los consejos de guerra franquistas, la investigación de los crímenes de la dictadura, la recuperación de bienes expoliados y la incorporación de una perspectiva de género a las políticas de memoria.

Da Silva ha defendido que la recuperación de la memoria democrática debe traducirse en derechos y reparación para las víctimas, mientras que Ana Miranda ha llamado a combatir en las urnas lo que considera una amenaza de involución democrática por parte de PP y Vox.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha participado también en un mitin en Soutomaior, junto a Da Silva, el alcalde, Manuel Lourenzo, y la candidata María Obelleiro. Durante su intervención, ha apelado a acudir a las urnas "con orgullo" para reforzar el peso político de Galicia en Madrid y conseguir mayores inversiones en vivienda, servicios públicos e infraestructuras. Pontón ha contrapuesto estas prioridades al incremento del gasto militar y ha defendido salarios y pensiones dignas, empleo de calidad y el derecho a la vivienda.

En el mismo acto, Carme da Silva ha reclamado un Plan de Estado para recuperar las rías y proteger el marisqueo, con medidas contra la contaminación y el apoyo a las trabajadoras del sector. También ha exigido completar la reforma de la N-550 a su paso por Arcade para transformar la carretera en una vía urbana que priorice la seguridad peatonal y reduzca el tráfico. "Para Madrid es la N-550, para Soutomaior es la avenida Castelao", ha reivindicado la candidata, que ha defendido la necesidad de contar con una voz propia gallega en el Congreso.