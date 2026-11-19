Vigo prevé iniciar a principios de 2027 las obras de las rampas mecánicas de Gran Vía

El Concello de Vigo prevé iniciar a principios de 2027 las obras de las nuevas rampas mecánicas de Gran Vía, que conectarán las calles Gerona y Tarragona.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde, Abel Caballero, después de que haya finalizado el plazo de presentación de ofertas y la mesa de contratación haya procedido a la apertura de las propuestas económicas.

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 9.142.000 euros, de los que 8,7 millones serán aportados por el Gobierno de España a través de fondos FEDER. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses, por lo que, si se cumple el calendario anunciado, los trabajos podrían estar terminados a principios de 2028.

La actuación abarcará un tramo de casi medio kilómetro de la avenida, en el que se instalarán siete rampas mecánicas de entre 33 y 46 metros de longitud, situadas en la parte central del bulevar.

Según ha explicado Caballero, la intervención permitirá mantener la estructura actual del paseo, incluida la vegetación existente. "Mantenemos los árboles actuales. La obra se puede hacer perfectamente respetándolos", ha asegurado.

Además, el proyecto contempla nuevos semáforos y pasos de conexión entre las aceras y el bulevar para facilitar el acceso a las rampas desde ambos lados de la avenida.

El alcalde ha destacado que esta actuación busca mejorar la accesibilidad, favorecer la movilidad peatonal y potenciar la actividad comercial de la zona.

La contratación continúa ahora su tramitación administrativa, con el objetivo de formalizar la adjudicación y comenzar las obras durante los primeros meses del próximo año.