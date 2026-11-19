La carrera hacia el 29N en Vigo: el resumen de campaña de este jueves 19 de noviembre. PSOE / BNG

La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa este jueves con nuevos actos de los principales partidos políticos en Vigo y la provincia de Pontevedra.

Las políticas de juventud, las inversiones estatales y las infraestructuras han protagonizado buena parte de la jornada.

PSOE

La candidata socialista al Senado, Carmela Silva, ha situado a los jóvenes en el centro de las políticas públicas, con especial atención al acceso a la vivienda, el empleo digno y la educación. En un acto junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, también ha reclamado reforzar la atención a la salud mental, la protección en entornos digitales y el transporte público asequible.

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso, Abel Losada, ha visitado A Guarda, donde ha destacado la aportación de 1,5 millones de euros de fondos europeos para la piscina municipal. El candidato ha asegurado que la provincia ha recibido más de 500 millones de euros de financiación europea y ha acusado a la Xunta y a otras administraciones gobernadas por el PP de no ejecutar parte de estos recursos.

PP

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha participado en un mitin en Vigo junto al dirigente nacional Juan Bravo y el candidato al Congreso Julio García Comesaña. Rueda ha pedido concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo para poner fin a los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado los incumplimientos en la AP-9, la alta velocidad y la vivienda. Frente a ello, ha destacado las 1.600 viviendas públicas previstas en Navia y la recuperación del Teatro Fraga.

Por su parte, García Comesaña ha denunciado "ocho años perdidos para Vigo" y ha enumerado una quincena de proyectos que considera paralizados o pendientes, entre ellos el AVE por Cerdedo, la salida sur ferroviaria hacia Portugal, la Biblioteca del Estado, la mejora de Peinador y la liberalización de la AP-9.

BNG

La cabeza de lista del BNG al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, ha reclamado en Vigo un cambio en la planificación de las infraestructuras para acabar con décadas de retrasos. La candidata ha puesto el foco en la salida sur ferroviaria hacia Portugal, cuyo primer estudio se remonta al año 2000, y ha exigido un verdadero servicio de trenes de proximidad para el área de Vigo-Pontevedra.

El Bloque también ha defendido un plan de dinamización de Peinador, el reconocimiento del Puerto de Vigo como puerto nodal y una mayor conexión ferroviaria para el transporte de mercancías. Da Silva, acompañada por el portavoz municipal Xabier P. Igrexas, ha pedido reforzar la representación del BNG en el Congreso para que las decisiones sobre las infraestructuras gallegas no dependan exclusivamente de Madrid.