Caballero reclama a la Xunta indemnizaciones justas y realojos para los afectados por el Ofimático

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar este jueves a la Xunta de Galicia que garantice indemnizaciones justas y el realojo de las familias afectadas por el PIA del Ofimático, en Lavadores, donde el Gobierno gallego proyecta la construcción de nuevas viviendas.

En declaraciones remitidas por el PSOE de Vigo, el regidor ha informado de que responsables municipales de Urbanismo han mantenido una nueva reunión con los afectados y ha insistido en que el gobierno local defiende que los propietarios y la Xunta "pacten una compensación por la expropiación de su suelo que sea justa y adecuada".

"Pero también queremos que se garanticen los realojamientos de las familias", ha añadido Caballero, quien considera que el desarrollo de un proyecto de interés general no puede perjudicar a quienes deben abandonar sus propiedades.

"Lo que no puede ser es que aquellas cuestiones que tienen interés común y global signifiquen un daño importante a los propietarios de esos terrenos", ha señalado, antes de reiterar que deben recibir compensaciones acordes con el valor de sus propiedades y las consecuencias de tener que abandonar sus terrenos o viviendas.

El proyecto del Ofimático contempla la expropiación de unas 250 propiedades, entre ellas 35 inmuebles residenciales, según las cifras trasladadas por el propio alcalde el pasado mes de octubre. Entonces, Caballero estimó que las actuaciones podrían afectar a más de 300 familias y reclamó a la Xunta que estudiase fórmulas de compensación, permutas y realojos en el mismo ámbito.

El regidor mantiene así su respaldo a las reivindicaciones de los vecinos, que llevan meses movilizándose para reclamar soluciones ante las expropiaciones previstas para desarrollar este ámbito residencial de Lavadores.