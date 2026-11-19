Baiona (Pontevedra) reúne a más de 200 expertos en una cumbre internacional sobre el futuro de los océanos

El Parador de Baiona acoge desde este jueves y hasta mañana viernes la primera edición del FARO Summit, una cumbre internacional que reúne a más de 200 participantes, entre expertos, representantes de administraciones, puertos europeos, investigadores y profesionales de la industria pesquera y marítima, para abordar la innovación, la descarbonización y la protección de los océanos.

La inauguración ha contado con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña; y la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

El encuentro coincide con el décimo aniversario de la estrategia de Crecimiento Azul (Blue Growth), impulsada por el Puerto de Vigo en 2016 para promover un desarrollo portuario compatible con la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica.

Durante su intervención, Botana destacó la transformación experimentada por los puertos españoles durante la última década y señaló que más de 300 personas han participado en el desarrollo de esta estrategia en Vigo. También puso en valor proyectos como Atlántida y Nautilus, concebidos como espacios de colaboración entre la ciencia, la actividad portuaria y la ciudadanía.

En la cumbre participan representantes de puertos como A Coruña, Marín, Ferrol, Gijón, Bilbao, Barcelona, Algeciras y Hamburgo, además de organismos como Puertos del Estado y la Asociación Mundial de Puertos (IAPH).

Por su parte, el alcalde de Baiona defendió la necesidad de integrar la actividad portuaria en el desarrollo de las ciudades. "Un puerto no puede crecer de espaldas a su entorno, sino que tiene que formar parte del proyecto de ciudad", señaló Vázquez Almuiña, quien destacó la vinculación del puerto baionés con la pesca, el turismo y la actividad náutica.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, reafirmó el compromiso de la Xunta con una economía azul que combine la protección de la biodiversidad marina con el mantenimiento del empleo en las comunidades costeras.

La jornada también ha incluido la participación de la bióloga y divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente, hija de Félix Rodríguez de la Fuente, que ha ofrecido una ponencia titulada "Clima de cambio" sobre la relación entre las personas, la biodiversidad y los océanos.