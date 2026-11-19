Acoso sexual en el Concello de As Neves (Pontevedra): protesta de la CIG y defensa del alcalde

La CIG ha convocado una concentración este viernes, 20 de noviembre, a las 12:00 horas, frente al Concello de As Neves (Pontevedra) para denunciar la "desprotección" sufrida por una trabajadora municipal víctima de acoso sexual. Por su parte, el alcalde, José Manuel Alfonso, ha defendido la actuación del gobierno local y ha pedido prudencia mientras se esclarecen los hechos por la vía penal.

La protesta llega después de que un informe de la Inspección de Trabajo acreditase el acoso sexual sufrido por la empleada, que había sido contratada a través de un programa de empleo para víctimas de violencia de género.

El documento también constató incumplimientos municipales en materia de prevención, entre ellos la ausencia de un protocolo contra el acoso, la falta de formación e información preventiva y que la jefatura de personal "minimizó" el riesgo.

La central sindical exige responsabilidades tanto al autor del acoso como al alcalde, en su condición de responsable de personal, y critica que el trabajador señalado continúe en su puesto sin medidas disciplinarias.

Respuesta del alcalde

Ante estas acusaciones, el regidor ha remitido una carta en la que lamenta la situación de la afectada y asegura que el Concello actuó "sin la mínima dilación" desde que tuvo conocimiento de los hechos, constituyendo una comisión de seguimiento.

Alfonso ha explicado que el gobierno municipal asumió el compromiso de corregir los incumplimientos detectados por Inspección de Trabajo, con la aprobación de un plan de igualdad y, hace unos meses, de un protocolo contra el acoso.

Asimismo, ha señalado que la tramitación del expediente administrativo se encuentra suspendida por la apertura de diligencias penales, siguiendo las indicaciones del personal técnico externo.

"Mi prioridad como alcalde es que más pronto que tarde se esclarezcan en la vía penal los hechos", ha concluido el regidor, mientras la CIG mantiene la concentración convocada dentro de su campaña con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.