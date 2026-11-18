Un vigués, ejemplo de civismo: entrega 400 euros que encontró en un cajero a la Policía

Agentes de la Policía Nacional han logrado devolver a su legítimo propietario los 400 euros que un ciudadano encontró en la ranura dispensadora de un cajero automático y que entregó voluntariamente al cuerpo policial.

Según relata la Policía Nacional en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de octubre, cuando un ciudadano se personó en la Oficina de Denuncias del Distrito de Traviesas, para entregar 400 euros que acababa de encontrar en un cajero automático cuando iba a realizar una operación bancaria.

La investigación fue asumida por el Grupo Operativo de Policía Judicial de Traviesas, que recabó información sobre la extracción efectuada y llevó a cabo diversas comprobaciones para esclarecer la procedencia del efectivo, logrando identificar a la persona que había realizado el reintegro, determinando que había abandonado el cajero al creer que la transacción había sido rechazada.

Sin embargo, la retirada sí llegó a completarse y el importe fue cargado en su cuenta bancaria, hecho del que no se había percatado. Una vez verificadas todas las circunstancias y acreditada la titularidad del efectivo, los investigadores procedieron a la devolución de los 400 euros a su legítimo propietario.