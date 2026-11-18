Imagen de la puerta de la sede de UGT tras el estallido de un explosivo durante el 11N UGT

Sindicatos y partidos de izquierda condenan el ataque a UGT en Vigo: "No nos silenciarán"

Sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda han vuelto a condenar este miércoles el ataque a la sede de UGT en Vigo, registrado durante la huelga general del pasado 11 de noviembre, cuando un artefacto explosivo provocó la rotura del cristal de la puerta de entrada a las instalaciones de la calle García Barbón.

Representantes de organizaciones como BNG, PSOE, Sumar, Podemos, CIG, CC.OO. y UGT, entre otras, han suscrito un comunicado conjunto de rechazo a lo sucedido, un día después de la concentración celebrada frente a la sede sindical, a la que asistió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Ángel Pérez, que ejerció como portavoz de las organizaciones firmantes, ha denunciado este tipo de actuaciones y las ha vinculado con un clima de confrontación en el que, según ha señalado, representantes políticos de la derecha y la extrema derecha llevan semanas lanzando ataques contra los sindicatos.

"Reafirmamos nuestra unidad en la defensa de nuestras libertades democráticas, de la acción sindical y del derecho de las personas trabajadoras. No permitiremos que las fuerzas reaccionarias impongan un nuevo régimen del miedo ni que la violencia silencie las reivindicaciones sociales", ha manifestado.

Los firmantes han insistido en que "defender la libertad sindical es defender la democracia", al tiempo que han reivindicado la unidad frente a cualquier intento de intimidación o ataque a las organizaciones sindicales.