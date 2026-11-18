El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo da la bienvenida a la época más mágica del año con la celebración de su tradicional encendido navideño este martes 17 de noviembre.

La cita, que tuvo lugar en el espacio Vigo Exporta, arrancó a las 17:45 horas con un pasacalles. Posteriormente, tras el encendido navideño, la música en directo tomaron el protagonismo con la actuación de Diego Caride, que puso la banda sonora a esta celebración y acompañará a los asistentes en el inicio de la temporada navideña.

El encendido navideño fue también el punto de partida de una programación especial que Vialia está preparando para el mes de diciembre. Según ha adelantado el centro comercial, trabajan en un calendario de actividades y experiencias pensado para diferentes públicos, con especial atención a las familias, así como distintas iniciativas y acciones promocionales que acompañarán a los visitantes durante las semanas previas a las fiestas.

Durante el acto del encendido, Juan Louro, director de Vialia Estación de Vigo, apuntó que "la Navidad es una de las épocas más especiales del año y queremos que Vialia siga siendo el punto de encuentro para disfrutarla. El encendido de luces es siempre un momento muy esperado y nos hace especial ilusión compartirlo con Vigo y con todas las personas que nos visitan".

"Hemos preparado una programación navideña muy completa, con actividades para las familias, propuestas de entretenimiento e iniciativas especiales que iremos descubriendo durante las próximas semanas. Nuestro objetivo es que quienes se acerquen a Vialia encuentren mucho más que un espacio comercial: un lugar donde vivir y compartir la magia de estas fechas", señaló.

Asimismo, Louro ha celebrado que, durante el último año han pasado por el centro comercial 12 millones de personas. En este sentido, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aplaudió la cifra: "Más de 12 millones, como luces led tiene Vigo. Un led por cada persona que ha pasado por aquí".