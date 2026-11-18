La carrera hacia el 29N en Vigo: el resumen de campaña de este miércoles 18 de noviembre

La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa este miércoles con nuevos actos y propuestas de los principales partidos políticos en Vigo y la provincia de Pontevedra.

El acceso a la vivienda, el encarecimiento de la vida y las reivindicaciones de distintos sectores profesionales han centrado buena parte de la actividad electoral de la jornada.

PSOE

La candidata socialista al Senado por Pontevedra, Carmela Silva, ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales desafíos sociales y ha defendido las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018.

Silva ha destacado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, así como el programa TU CASA, que contempla préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para facilitar la compra de la primera vivienda habitual.

La candidata ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas" a las políticas públicas de vivienda y ha defendido la necesidad de ampliar el parque público y facilitar el acceso al alquiler y la compra.

PP

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez tenía previsto participar este miércoles en una reunión con representantes del Colegio de la Abogacía de Vigo, acompañado por los candidatos al Congreso por Pontevedra Julio García Comesaña, cabeza de lista, y Pepa Pardo, número dos de la candidatura.

El encuentro estaba convocado para las 17:00 horas, dentro de la agenda electoral de los populares en Vigo.

BNG

El BNG ha centrado parte de su jornada en la subida del coste de la vida. Durante una visita al mercado del Calvario, el candidato al Congreso Anxo Iglesias ha reclamado limitar los precios de alimentos y combustibles, así como incrementar los salarios y las pensiones.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, ha mantenido un encuentro con organizadores de festivales y actividades culturales en el que ha propuesto aplicar un IVA superreducido del 4% a la cultura, mejorar la fiscalidad de las pequeñas iniciativas musicales e impulsar la internacionalización de la música en gallego.

Da Silva también ha participado en un acto electoral en A Guarda, donde ha reclamado un plan integral de saneamiento y regeneración del río Miño, mejores comunicaciones con Caminha y medidas de protección para los sectores pesquero y marisquero. La candidata ha reiterado, además, su oposición a la eólica marina y ha pedido reforzar la representación del BNG en el Congreso para defender los intereses de Galicia.

Además, durante un encuentro con delegados de la CIG en Vigo, Anxo Iglesias ha defendido la derogación íntegra de las reformas laborales, la subida del salario mínimo a 1.426 euros mensuales y la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, con el objetivo de alcanzar las 32 horas.

El BNG también reclama recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente y eliminar las empresas de trabajo temporal (ETT). Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha llamado a trasladar a las urnas las reivindicaciones de la huelga general del pasado 11 de noviembre.