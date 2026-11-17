La Xunta sorteará los días 4 y 18 de diciembre un total de 56 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler que está construyendo en San Paio de Navia, en Vigo. Se trata de las viviendas de las dos primeras promociones que se sortearán de las 15 que la Xunta tiene actualmente en construcción en Navia.

La Comisión Provincial de Vivienda de Pontevedra ha aprobado el inicio del procedimiento de adjudicación de estos inmuebles, correspondientes a dos promociones que se están ejecutando en el Polígono 1 de Navia.

El día 4 se sortearán las 38 viviendas que se construyen en la parcela MIVA 10, mientras que el día 18 se celebrará el sorteo de otras 18 viviendas de la parcela MIVA 9. Ambos procedimientos tendrán lugar en el salón de actos de la sede de la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo (calle Concepción Arenal, 8), ante notario y entre las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda para el municipio de Vigo como localidad preferente.

La promoción de 38 viviendas contará con pisos de dos y tres dormitorios, mientras que la de 18 dispondrá de viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. En ambos casos, al tratarse de inmuebles en régimen de alquiler, se reservará el 40% para menores de 36 años.

Entre los requisitos para optar a una de estas viviendas se encuentra estar inscrito en el Registro Único de Demandantes de Vivienda para el municipio de Vigo como localidad preferente, así como residir o trabajar en este municipio. Además, los solicitantes no pueden tener ninguna vivienda en propiedad y deben acreditar unos ingresos ponderados por unidad familiar o de convivencia de entre 0,7 y cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de las familias numerosas, el límite se amplía hasta 4,5 veces este indicador.