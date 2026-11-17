En 12 días, se celebran las elecciones generales. El domingo, 29 de noviembre, se conocerá si hay cambio en Gobierno o si los socialistas siguen en el poder, además de desvelar qué acuerdos son necesarios para tratar de formar Gobierno en caso de no lograr ningún partido la mayoría absoluta.

Pero la ciudad de Vigo mira a las urnas con el foco puesto en los grandes proyectos que tiene pendiente con el Gobierno, en diferentes etapas y que dependerán de si repite Pedro Sánchez al frente de Moncloa o, en cambio, llega Alberto Núñez Feijóo, los dos líderes de los partidos mayoritarios y, a priori, los dos únicos posibles candidatos a la presidencia.

La conexión directa de alta velocidad con Madrid por Cerdedo, la salida sur ferroviaria hacia Portugal, la gratuidad de la AP-9, el reconocimiento del Puerto de Vigo como nodo estratégico europeo y la construcción de la Biblioteca del Estado son cinco de los proyectos que llegarán a las urnas con importantes decisiones pendientes.

Todos ellos han atravesado distintas etapas de gobiernos socialistas y populares sin llegar a completarse. Algunos continúan en fase de estudios, otros necesitan financiación y otros dependen de negociaciones con administraciones autonómicas o europeas.

Por ello, un posible cambio de Ejecutivo no supondría necesariamente su paralización, pero sí podría alterar sus calendarios y condiciones de ejecución.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido durante el inicio de la campaña electoral las inversiones impulsadas por Pedro Sánchez y ha presentado la continuidad socialista como una garantía para completar las grandes infraestructuras de la ciudad.

Desde el PP, por el contrario, denuncian los retrasos acumulados durante los últimos años y reclaman un cambio en la gestión de los compromisos pendientes.

AVE a Madrid por Cerdedo

Inauguración de la línea de AVE Madrid-Galicia en la Estación de A Gudiña-Porta de Galicia. Rosa Veiga / EP

La conexión ferroviaria directa entre Vigo y Madrid a través de la variante de Cerdedo es una de las reivindicaciones históricas de la ciudad. Su construcción permitiría conectar Vigo con Ourense sin tener que realizar el actual rodeo por Santiago de Compostela, denunciado en multitud de ocasiones por el regidor olívico, y reducir el tiempo de viaje con la capital española por debajo de las tres horas, según las estimaciones defendidas por el Concello.

Más de dos décadas después de sus primeros planteamientos, la infraestructura continúa sin entrar en fase de obras. El Ministerio de Transportes trabaja en un estudio informativo complementario que debe resolver las cuestiones hidrogeológicas de un trazado especialmente complejo, además de completar la documentación necesaria para la evaluación ambiental.

A principios de noviembre, Abel Caballero aseguró que el proyecto mantiene el calendario previsto y que saldrá a exposición pública en marzo de 2027, cuando se abrirá un nuevo periodo de alegaciones. Sería un paso más, pero alejado de la licitación de las obras.

Si continúa el PSOE en el Gobierno, el escenario anunciado es mantener esta hoja de ruta y avanzar en la tramitación ambiental de la variante, una "prioridad irrenunciable" para Caballero. La continuidad política permitiría seguir trabajando sobre los estudios encargados, aunque no asegure una fecha definitiva de construcción.

Si gobierna el PP, el proyecto podría quedar sometido a una revisión de las prioridades ferroviarias del nuevo Ministerio de Transportes. Desde el PP de Vigo también reclaman el AVE por Cerdedo y han criticado reiteradamente al Gobierno de Sánchez por sus retrasos. Así, la principal incógnita sería si bajo el mandato de Feijóo se mantendría el calendario y la solución técnica actual o se introducirían modificaciones que retrasasen los plazos.

Salida sur y AVE Vigo-Oporto

El Tren Celta retomará la conexión directa entre Vigo y Oporto en diciembre de 2025. Treintayseis

La conexión ferroviaria entre Vigo y Portugal pasa por la reclamada salida sur para la instalación de la alta velocidad con Oporto. La infraestructura permitiría superar las limitaciones actuales en forma de Tren Celta y facilitaría que los trenes pudiesen continuar hacia Oporto sin las operaciones que condicionan el recorrido actual.

El proyecto forma parte de un corredor internacional estratégico para Galicia y el norte de Portugal, pero su desarrollo acumula importantes retrasos.

Actualmente, el Ministerio de Transportes trabaja en el estudio informativo de la salida sur de Vigo y en el correspondiente al tramo entre O Porriño y la frontera portuguesa. A estos trámites se suman los estudios conjuntos de movilidad y viabilidad del corredor Vigo-Oporto y la necesidad de acordar con Portugal la solución para el nuevo paso ferroviario sobre el Miño.

La fecha de entrada en servicio es uno de los principales puntos de controversia. Mientras los gobiernos español y portugués han defendido el horizonte de 2032 para la conexión, la Xunta considera que los retrasos acumulados en territorio español podrían aplazar su finalización hasta 2038.

Con una continuidad del PSOE, se entendería que se trata de una infraestructura prioritaria, si atendemos a la defensa que se ha hecho desde Gobierno y Concello de Vigo de su importancia; a priori, se mantendrían los proyectos y estudios actualmente en marcha, así como los compromisos de coordinación con Portugal.

De todos modos, el incumplimiento de los plazos iniciales sigue dejando abierta la duda de un horizonte cercano para su finalización.

Con una victoria del PP, la infraestructura podría adquirir una nueva dinámica política por la coincidencia de color entre los gobiernos central y autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda ha reclamado reiteradamente que Madrid acelere los trámites y concrete un calendario realista para la conexión con Portugal.

Eso sí, los procedimientos ambientales, las dificultades técnicas y la necesidad de coordinación con el Ejecutivo portugués seguirían marcando el camino. También habría que contar con la fuerza del gobierno popular en la Comunidad de Madrid, que ha señalado la conexión entre la capital y Lisboa como la prioritaria.

Gratuidad de la AP-9

Acceso de la AP-9 al centro de Vigo. Punto GA/ M. Riopa

Uno de los grandes caballos de batalla que concierne a Galicia y a Vigo es el futuro de la AP-9. La autopista del Atlántico, fundamental para las comunicaciones de la ciudad olívica y del conjunto del eje atlántico gallego, continúa bajo un régimen de concesión cuya finalización está prevista para 2048.

Durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por ampliar las bonificaciones para los usuarios habituales, reduciendo el coste de determinados desplazamientos, pero sin eliminar completamente los peajes. Paralelamente, la Comisión Europea ha cuestionado la legalidad de las prórrogas de la concesión, lo que ha reabierto el debate sobre su posible rescate.

La principal novedad llegó el pasado mes de julio, cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica 3/2026 de transferencia de la AP-9 a Galicia. Sin embargo, la norma todavía necesita desarrollarse mediante un acuerdo entre el Estado y la Xunta. Ambas administraciones han abierto negociaciones para resolver sus discrepancias sobre las condiciones económicas y competenciales del traspaso.

Si continúa gobernando el PSOE, previsiblemente se mantendría el actual sistema de bonificaciones y se retomaría la negociación con la Xunta para ejecutar la transferencia aprobada. El Ejecutivo socialista ha priorizado hasta ahora los descuentos frente al rescate de la concesión, por lo que una eventual gratuidad total requeriría un cambio de estrategia y una solución a su elevado coste económico, uno de los pilares sobre los que se levanta su negativa.

Con un Gobierno del PP, podría abrirse un escenario distinto. Los populares han defendido tanto la transferencia de la autopista como la eliminación de los peajes y han reclamado aprovechar los pronunciamientos europeos sobre la concesión para avanzar hacia su gratuidad. La coincidencia política entre la Moncloa y la Xunta podría facilitar un acuerdo sobre el traspaso, aunque seguirían pendientes las obligaciones económicas y jurídicas con la concesionaria.

Puerto de Vigo nodal

Vista áerea del Puerto de Vigo. Mike Workman / Shutterstock.com

El reconocimiento del Puerto de Vigo como nodo de la red básica transeuropea de transporte es una de las principales reivindicaciones del sector portuario y logístico de la ciudad.

Actualmente, la terminal viguesa forma parte de la red global TEN-T de la Unión Europea, pero no de su red básica, reservada a las infraestructuras consideradas estratégicas para las grandes conexiones comunitarias. Esta clasificación condiciona su posición en la planificación europea y las oportunidades de acceder a determinadas inversiones prioritarias para mejorar las conexiones y la competitividad portuaria.

La reivindicación adquirió un nuevo impulso el pasado mes de septiembre, cuando el Parlamento de Galicia aprobó una iniciativa presentada por el PP para reclamar al Gobierno central una estrategia que permita incluir a Vigo en la red básica en la próxima revisión europea.

La propuesta salió adelante con los votos del PP, el BNG y Democracia Ourensana, mientras que el PSdeG se abstuvo. El acuerdo también reclama una mesa técnica con Bruselas y un plan de compensación financiera para garantizar las inversiones necesarias mientras no cambie la clasificación del puerto.

Con la continuidad del PSOE, el reconocimiento nodal seguiría dependiendo de las gestiones del Gobierno español ante la Comisión Europea. Hasta ahora, Vigo no ha conseguido incorporarse a la red básica y la presión institucional se ha concentrado especialmente en la Xunta y en el propio sector portuario.

Si el PP llega a la Moncloa, esta reivindicación podría encontrar una mayor sintonía entre el Gobierno central y la Xunta, que ha convertido el reconocimiento nodal en una de sus demandas. Los populares tendrían la oportunidad de trasladar al Ejecutivo estatal la estrategia defendida en el Parlamento gallego y reforzar las gestiones ante Bruselas.

No obstante, la decisión final sobre la clasificación de Vigo corresponde a las instituciones europeas y no podría adoptarla unilateralmente el Gobierno español.

Biblioteca del Estado

Plano del proyecto de Biblioteca del Estado para Vigo (2018). Concello de Vigo

La construcción de la Biblioteca Pública del Estado es uno de los proyectos más antiguos pendientes de ejecución en Vigo. Reclamada desde 2007, la infraestructura continúa sin materializarse después de casi dos décadas de anuncios, acuerdos institucionales y trámites administrativos.

Ahora el escenario parece más claro, después de que el Concello anunciase la semana pasada que la Dirección General del Patrimonio del Estado había aceptado formalmente la cesión gratuita de los 6.000 metros cuadrados situados entre la calle Lalín y Camiño de Chouzo, donde está previsto levantar el edificio.

El acuerdo establece que el terreno deberá destinarse exclusivamente a la biblioteca y mantener ese uso durante al menos 30 años desde su construcción.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, había anunciado inicialmente que la licitación del proyecto arquitectónico se produciría en 2026, aunque las últimas previsiones trasladan ese trámite a 2027.

Si continúa el PSOE al frente del Gobierno, el Ministerio de Cultura tendría que completar la redacción y licitación del proyecto, además de consignar los fondos necesarios para construirlo. El Concello defiende que los pasos dados en los últimos meses permiten avanzar hacia su materialización, aunque el edificio continúa dependiendo de decisiones presupuestarias que todavía no se han concretado.

Con una victoria del PP, el proyecto pasaría a depender de un Ejecutivo del mismo signo político que la Xunta de Galicia, administración que deberá gestionar la biblioteca una vez construida. Los populares vigueses han reclamado insistentemente esta infraestructura y criticado la falta de avances durante el mandato de Sánchez. La incógnita sería si el nuevo Ministerio de Cultura mantiene el calendario previsto para 2027 y reserva los fondos necesarios para comenzar las obras o, en cambio, deja en el olvido los avances logrados para guardar el proyecto en un cajón.