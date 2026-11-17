Vigo, el concello más afectado por el temporal en Galicia y en alerta por olas de hasta cinco metros

El temporal vuelve a azotar con fuerza Galicia este martes de noviembre, con Vigo como el concello más afectado. Las fuertes lluvias y el viento han obligado a los vigueses a salir con sus paraguas de casa durante esta jornada, en la que está activa la alerta amarilla por olas de hasta cinco metros en las Rías Baixas.

La ciudad olívica ha registrado 20 de las más de 400 incidencias gestionadas por el 112 entre este lunes y las primeras horas del martes. La mayoría de estos avisos llegaron por sucesos relacionados con vías de circulación, como caída de árboles o ramas en carreteras.

También destacan las intervenciones de los equipos de emergencias para prevenir riesgos o las incidencias por cables caídos. En Vigo, la mitad de los sucesos están relacionados con este tipo de incidencias, el resto con accidentes en el ámbito de la circulación de tráfico.

Después de Vigo, la climatología adversa se dejó notar con especial relevancia en Santiago de Compostela, Ribadeo, Ponteareas y Viveiro. La provincia de A Coruña fue la más damnificada con un total de 170 incidencias inscritas, seguida de Pontevedra con 118.

Alerta amarilla

Galicia tendrá activados este martes avisos amarillos por lluvia, viento y fenómenos costeros debido a la influencia de una gran borrasca situada en el Atlántico norte. Dejará precipitaciones fuertes en el interior de la provincia de Pontevedra, rachas superiores a los 80 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros en distintos puntos del litoral.

En el caso del área de Vigo, está activada la alerta amarilla por olas de hasta cinco metros. Un aviso que este miércoles será naranja, con olas que alcanzarán los seis metros en las Rías Baixas.

Como consecuencia del fuerte oleaje, el Concello de Baiona recomienda no acercarse al margen costero durante los próximos días. "Se pide evitar acercarse a diques y rocas, así como extremar la atención en las zonas próximas al litoral", han advertido.