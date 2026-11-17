Los montes y espacios naturales de Vigo se llenan de deporte este fin de semana con una andaina y una ruta en bicicleta. Bajo el lema 'Móvete polo Vigo que queremos', la coordinadora ciudadana #OVigoQueQueremos ha convocado estas dos actividades para reivindicar la protección del patrimonio natural, histórico e industrial de la ciudad y denunciar diferentes actuaciones que, a su juicio, suponen una amenaza para estos espacios.

La primera cita será el sábado 21 de noviembre, con una andaina que partirá a las 10:30 horas desde Cabo Estai y finalizará en O Vao. El recorrido tendrá como eje la defensa del patrimonio de San Miguel de Oia, tanto natural como histórico e industrial, y servirá para mostrar el rechazo de la coordinadora a las intervenciones que consideran agresiones ambientales en esta zona. El punto de encuentro estará situado en el número 96 de la calle Arquitecto Cominges.

La segunda convocatoria tendrá lugar el domingo 22 de noviembre. En este caso, se tratará de una ruta en bicicleta que comenzará a las 10:30 horas en Villa Solita y terminará en A Calzoa. Durante el recorrido, los participantes reivindicarán la conservación de varios espacios naturales de Vigo.

Entre ellos, la plataforma señala el arbolado del Camiño do Cruceiro, en Alcabre, que considera amenazado por la construcción de una nave destinada a materiales de bricolaje y construcción; la carballeira da Barroca y el ecosistema húmedo de Barroca, Pertegueiras y Samil. Sobre este último entorno, la coordinadora reclama no solo frenar su deterioro, sino también impulsar la recuperación de los humedales y las dunas que han desaparecido.

La ruta también incluirá la defensa del humedal de Goberna, que, según advierten, estaría amenazado por la construcción de pistas deportivas, y de la playa y el sistema dunar de A Calzoa, cuya biodiversidad consideran en riesgo ante la decisión de convertirla en una playa canina.