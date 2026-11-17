Retenciones en Vigo tras un choque entre un coche y un camión en la Avenida de Beiramar

Una colisión entre un turismo y un camión que ha tenido lugar en la Avenida de Beiramar (Vigo) está ocasionando retenciones en el tráfico de la ciudad.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, consultado por Europa Press, el accidente tuvo lugar a las 13:40 horas de este martes, 17 de noviembre.

Según han precisado, fue el 061 quien alertó del suceso, apuntando que había una persona herida a raíz de la colisión.

Hasta el punto se desplazaron miembros de la Policía local y de Protección Civil. También se avisó a los bomberos por si fuese necesaria su intervención, aunque finalmente no acudieron, ya que no había personas atrapadas.