Fin a la sequía en Vigo: Eiras llega a su "máximo para este tiempo" tras las lluvias de los últimos días

El embalse de Eiras vuelve a recuperar un buen estado tras las intensas lluvias de los últimos días. Según el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la presa ha alcanzado el nivel "máximo que se puede tener en este tiempo".

En un audio distribuido a los medios, Caballero ha afirmado que "esta es la historia de los tres peores años en el embalse de Eiras", que llegó a situarse en su nivel histórico "más bajo" este año. "Llovió y ya estamos aquí, pero estuvimos 10 días de quedar sin agua con la calidad garantizada para ser bebida", ha afirmado.

"Es cierto que si no llegamos a dar agua a Baiona, Baiona estaba seca. Y se la dimos, sabiendo que queremos dársela", ha añadido el regidor socialista, que ha reiterado sus críticas a la inacción de la Xunta de Galicia: "No hace nada, se limita a decir que ya lloverá".

Tras las lluvias, las reservas de embalses gallegas han roto con la tendencia a la baja y registran un ligero repunte en la última semana. Eiras ha alcanzado el 68,18% de capacidad, diez puntos por debajo de hace un año.

En cuanto a la cuenca de Galicia Costa, aumenta en nueve hm3 sus reservas, hasta 299. No obstante, el 43,7% de su capacidad (sube un punto respecto a la semana anterior) supone el segundo dato más bajo de España, solo por encima de Duero (42,7%). Es un dato inferior a hace un año y a la media de la última década.

Nueva presa

En esta línea, Caballero ha exigido de nuevo al gobierno gallego la construcción de un nuevo embalse "aguas arriba" de Eiras, en el río Oitavén. "Hacer una presa requiere mucho tiempo, no se hace en dos años, ni en cinco, ni en siete. Hay que empezar a hacer estudios", ha advertido.

Además, el alcalde ha asegurado que firmaron con el "Gobierno de España de Pedro Sánchez" y con la Xunta un acuerdo para llevar a cabo este proyecto, pero que el ente autonómico "no quiere hacerla". "El Gobierno de España está dispuesto a hacerla, el Ayuntamiento de Vigo está dispuesto a hacer esa nueva presa y la Xunta de Galicia viene con el cuento chino de que no", ha incidido.

Según Caballero, el gobierno gallego "quiere dañar esta ciudad", porque las empresas buscan entornos con agua, "el oro del siglo XXI". "Lo primero que piden es agua. Es vital. ¿Y qué sucede cuando hay amenaza de que no hay agua? Que las empresas no vienen", ha concluido.