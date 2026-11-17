La carrera hacia el 29N en Vigo: el resumen de campaña de este martes 17 de noviembre

La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa este martes con nuevos actos de los principales partidos políticos en Vigo.

Las mejoras en la Administración de Justicia, las medidas salariales, el futuro de la industria de la automoción y el acceso a la vivienda han protagonizado las intervenciones de los candidatos del PSOE, PP y BNG.

PSOE

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, ha destacado la aprobación del decreto que contempla la creación de 500 nuevos órganos judiciales en España, con cinco nuevas plazas en la provincia de Pontevedra.

En concreto, Vigo contará con dos nuevas plazas en las secciones Civil y Social del Tribunal de Instancia, mientras que Pontevedra sumará otras tres en la Audiencia Provincial y en las secciones Civil y Social de su Tribunal de Instancia.

Además, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pontevedra ampliará su ámbito de actuación a Vilagarcía, A Estrada, Lalín, Cambados, Caldas de Reis y Marín a partir del 1 de junio de 2027.

Losada ha valorado esta medida como un "avance sustancial", especialmente por su proximidad al 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista.

Por su parte, la candidata socialista al Senado, Carmela Silva, ha participado en un encuentro sobre igualdad en Vigo en el que ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros mensuales, un incremento del 5,3%, así como las mejoras salariales para los empleados públicos.

Silva ha subrayado que estas medidas beneficiarán especialmente a las mujeres, tanto por su presencia entre quienes perciben el salario mínimo como porque representan el 59,7% del personal empleado público.

"Las mujeres serán las principales beneficiarias de la subida del salario mínimo interprofesional", ha afirmado la candidata, que también ha reivindicado las políticas de igualdad impulsadas por los gobiernos socialistas.

Por la tarde, ambos han participado en un mitin en Tui.

PP

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha mantenido este martes un encuentro con representantes del Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) para conocer la situación actual del sector.

Nadal ha destacado la importancia de Vigo como uno de los principales centros de producción automovilística de España y ha trasladado el apoyo de su partido a esta industria.

En la reunión también han participado el cabeza de lista del PP al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; y la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha visitado este martes a los vecinos de la calle Privada Moderna de Vigo afectados por la negativa de la Sareb a rehabilitar sus viviendas. Acompañada por la candidata al Congreso Carme da Silva, ha denunciado que una entidad participada mayoritariamente por el Estado actúe, a su juicio, como un fondo especulativo.

Pontón ha reclamado la rehabilitación del inmueble y garantías para que sus residentes puedan permanecer en sus hogares. También ha criticado la política de vivienda del PP durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta.

Entre las propuestas del BNG figuran limitar los precios de los alquileres, reforzar la estabilidad de los contratos, destinar al menos el 3% de los Presupuestos Generales del Estado a vivienda y movilizar 4.000 viviendas para alquiler social en Galicia, incorporando también los inmuebles de la Sareb.

Por su parte, Carme da Silva ha acusado a la entidad de practicar "mobbing inmobiliario" contra los residentes de Privada Moderna y ha reclamado la transferencia gratuita de sus inmuebles en Galicia al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para destinarlos a alquiler social.

"Hay que rehabilitar este espacio, hay que garantizar que la gente pueda seguir viviendo aquí", ha defendido Pontón.

Por la tarde, el candidato del BNG al Congreso, Roberto Pascual, ha participado en Vigo en un encuentro con colectivos sociales, acompañado por el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, en el que ha llamado a "pasar a la ofensiva para avanzar en derechos" en las elecciones del 29N.

Los nacionalistas se han comprometido a frenar posibles retrocesos en libertades y a impulsar medidas como la derogación íntegra de la Ley Mordaza, la defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, así como garantizar el acceso al aborto y a una muerte digna.

Pascual también ha defendido avanzar en la reparación de las víctimas del franquismo, el derecho a decidir de los pueblos y la separación efectiva entre el Estado y la Iglesia católica. Por su parte, Igrexas ha asegurado que estas elecciones "no van de elegir entre el abismo y el mal menor", sino que representan una oportunidad para avanzar en derechos y libertades con una mayor representación del BNG en el Congreso.