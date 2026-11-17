El Concello de Vigo inicia las obras de emergencia para reparar el muro de contención del yacimiento arqueológico de la Villa Romana de Toralla, en la finca Mirambell, después de que la inspección de urgencia en servicios técnicos municipales constatara la existencia de graves patologías estructurales que suponían un riesgo de colapso inminente del muro.

En concreto, la Xunta de Goberno Local aprobó en octubre la adjudicación de las obras por un importe de 359.428,37 euros y con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Según han informado ahora fuentes municipales, los trabajos comenzarán con la realización de las catas exigidas por la Xunta de Galicia, ya que la actuación afecta al entorno de protección de dos yacimientos arqueológicos: la Villa Romana de Toralla y el de la playa de Canido. Las obras de reposición del muro se ejecutarán por tramos alternos, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajos y la estabilidad general de la estructura.

Además, por motivos de seguridad, será necesaria una poda de descarga de los ejemplares de la especie Melaleuca para reducir su peso y favorecer su conservación. Por otro lado, será preciso retirar los ejemplares de la especie Tamarix situados en la alineación más próxima al muro, debido a su inestabilidad como consecuencia de la pérdida de material en el trasdós.