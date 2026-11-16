La Xunta da luz verde a la licitación de las obras del Teatro Cine Fraga de Vigo por 19,6 millones

La recuperación del Teatro Cine Fraga de Vigo da un nuevo paso adelante. El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la licitación de las obras de rehabilitación del histórico edificio por un importe de 19,6 millones de euros, según ha anunciado el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda.

Con esta autorización, la Xunta iniciará los trámites administrativos para contratar una actuación que permitirá completar la intervención diseñada originalmente por el arquitecto César Portela, cuyo estudio también se encargará de redactar el proyecto y dirigir los nuevos trabajos.

La previsión del Ejecutivo autonómico es que la contratación quede resuelta en el segundo trimestre de 2027, momento en el que podrían comenzar las obras, con un plazo de ejecución estimado de 22 meses. De cumplirse el calendario, la rehabilitación finalizaría en 2029.

La inversión será asumida conjuntamente por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, propietarias del inmueble desde su adquisición en 2024 por 9,3 millones de euros. El Gobierno gallego financiará el 51% de los trabajos y la institución provincial aportará el 49% restante, mediante una programación presupuestaria plurianual hasta 2029.

Rueda ha destacado que el objetivo es convertir el Fraga, con más de 80 años de historia, "en un referente de innovación cultural no solo de Vigo, sino de todo el noroeste peninsular", así como en "un polo cultural de mucha envergadura".