Sorprendido un furtivo con 29 centollas capturadas ilegalmente en Cangas (Pontevedra)

La Guardia Civil ha sorprendido a un furtivo cuando salía del agua portando 29 centollas capturadas de forma ilegal.

Según recoge Europa Press, la Guardia Civil ha informado que se trataba de un vecino de Vigo de 48 años que contaba con antecedentes y carecía de la preceptiva licencia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, 14 de noviembre, y el hombre fue denunciado por una presunta infracción administrativa grave en materia de pesca y marisqueo.

Las actuaciones fueron remitidas a la autoridad competente de la Xunta de Galicia para la tramitación del correspondiente expediente sancionador, mientras que los 29 ejemplares recuperados, que se encontraban vivos, fueron devueltos al mar, con el fin de favorecer su supervivencia y preservar los recursos marisqueros.