Así es la renovada sede de Abanca en Vigo: 6.500 metros cuadrados y 25 millones de inversión

Abanca ha estrenado este lunes, 16 de noviembre, sus nuevas instalaciones corporativas en Vigo, situadas en García Barbón, en las que ha invertido más de 25 millones de euros para ejecutar su remodelación.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, y el consejero delegado, Francisco Botas, han dado a conocer este lunes el nuevo aspecto de una sede con siete décadas de historia, en una presentación a la que ha asistido el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Según ha explicado Abanca, la transformación del inmueble busca garantizar que los espacios estén al servicio de las personas. Para ello, se actuó sobre más de 6.500 metros cuadrados, que permiten alcanzar los 8.400 metros cuadrados ya transformados.

La transformación de estas tres nuevas plantas de la sede de García Barbón se ha llevado a cabo con la idea de garantizar que los espacios estén al servicio de las personas; diseñados para promover el trabajo colaborativo y flexible, crean espacios más abiertos, incorporan la última tecnología y son más sostenibles, tanto en su construcción como en su uso diario.

En este sentido, los puestos de trabajo se han distribuido a través de mesas compartidas situadas junto a las ventanas, con el objetivo de favorecer la iluminación natural. En el espacio interior del edificio, alrededor del patio central, la entidad ha creado 34 salas de reuniones de diferente capacidad, la mayoría equipadas con tecnología para realizar videollamadas. A mayores, ha apuntado la entidad, existen 16 salas de reuniones abiertas para fomentar el trabajo colaborativo.

Cada uno de los tres nuevos niveles cuenta también con espacios de pícnic, dotados de electrodomésticos y mobiliario, para hacer pausas y comer.

Además de la transformación del espacio de trabajo, Abanca ha implementado nuevos protocolos de acuerdo con su Plan Estratégico de Sostenibilidad, que resultaron en una reducción de la huella ambiental. Concretamente, se tratan de una serie de medidas tangibles destinadas a reducir el consumo de papel, agua y otros recursos, pero también del consumo de energía y uso de fuentes renovables.

Con esta presentación ha concluido una nueva fase en la transformación del inmueble, en el que las obras continuarán en las plantas superiores para habilitar nuevas áreas institucionales, de banca privada y despachos para que socios de diversos sectores puedan generar sinergias