La Navidad de Vigo llega a Londres, París, Nueva York y otras 37 ciudades

El Concello de Vigo ha desplegado su habitual campaña publicitaria a través de mupis en marquesinas de ciudades de todo el mundo, con más de 800 en unas 40 urbes de España, Londres, París o Nueva York.

Así lo ha anunciado el propio alcalde, Abel Caballero, este lunes ante Europa Press, reivindicando que este año también los mupis se han colocado en Lisboa, capital de Portugal.

Según ha dicho, miles de vecinos del norte de Portugal llegan cada año a la Navidad de Vigo y, en esta ocasión, el gobierno local pretende atraer también a la ciudadanía lusa que vive más al sur.

El regidor ha aprovechado para ensalzar una vez más la Navidad de Vigo, destacando que el desfile de Disney+ del sábado pasado acogió a más de 70.000 personas para luego, tres horas después, dar comienzo a las fiestas navideñas con el encendido oficial a las luces.

Caballero ha destacado que la Navidad de Vigo se coló entre las 5 noticias más destacadas este fin de semana en España, siendo la "única noticia amable" de este grupo.