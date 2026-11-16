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Una falsa alarma por una mochila abandonada en O Calvario moviliza a los Tedax en Vigo
Agentes de la Policía Nacional acordonaron las inmediaciones del Carrefour Express tras detectar una mochila abandonada
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Noche de alerta en O Calvario. Sobre las 22:00 horas, la Policía Nacional acordonó las inmediaciones del Carrefour Express situado en el número 132 de Urzáiz ante la presencia de una mochila abandonada.
Patrullas de seguridad ciudadana, el coordinador de servicios y los Tedax formaron parte del amplio dispositivo que acudió a O Calvario para dilucidar si la mochila abandonada contenía algún tipo de explosivo.
Finalmente, resultó ser una falsa alarma y los vecinos de O Calvario pudieron dormir tranquilos.
No es la primera mochila abandonada que ha llamado la atención de las fuerzas policiales. El pasado viernes, 13 de noviembre, una maleta abandonada obligó a movilizar a los Tedax y a activar el protocolo de seguridad en el hospital Álvaro Cunqueiro.