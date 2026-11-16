Un policía nacional en una imagen de archivo. Shutterstock

Una falsa alarma por una mochila abandonada en O Calvario moviliza a los Tedax en Vigo

Noche de alerta en O Calvario. Sobre las 22:00 horas, la Policía Nacional acordonó las inmediaciones del Carrefour Express situado en el número 132 de Urzáiz ante la presencia de una mochila abandonada.

Patrullas de seguridad ciudadana, el coordinador de servicios y los Tedax formaron parte del amplio dispositivo que acudió a O Calvario para dilucidar si la mochila abandonada contenía algún tipo de explosivo.

Finalmente, resultó ser una falsa alarma y los vecinos de O Calvario pudieron dormir tranquilos.

No es la primera mochila abandonada que ha llamado la atención de las fuerzas policiales. El pasado viernes, 13 de noviembre, una maleta abandonada obligó a movilizar a los Tedax y a activar el protocolo de seguridad en el hospital Álvaro Cunqueiro.