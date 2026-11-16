Decenas de personas protestan en Vigo para reclamar alojamiento para las personas sin hogar: "Abel, actúa"

Decenas de personas han protestado en la mañana de este lunes ante las puertas del Concello de Vigo para pedir alternativas habitacionales para las personas sin hogar que formaban parte de la acampada por la vivienda, que inició este fin de semana su desmontaje en la Alameda de la ciudad tras más de un mes allí.

A gritos de "Abel, actúa, que tienes gente en la calle"; "No hay derecho a vivir sin techo", o "Tener gente en la calle es inmoral", los manifestantes han lamentado la situación en la que se encuentran estas personas que, una vez levantada la acampada, no tienen dónde dormir.

Uno de los portavoces de la acampada Jacobo Mouriño ha lamentado ante Europa Press la "negativa absoluta" del Concello, que ha alegado que "no hay hueco en los albergues" y que "no pasa nada" ya que en la actualidad no hay una ola de frío, ha asegurado, criticando que también el gobierno local utilizase la excusa de la Navidad para decir que "no hay hueco".

"Nos parece una respuesta inaceptable", ha insistido, apuntando a lo "duro" que es dormir en la calle, incluso en una tienda de campaña. "Lo mínimo es que estas personas tengan una plaza de albergue público", ha apostillado, criticando que "parece que lo único que importa son las luces" y que el Ayuntamiento "se lave las manos" pese a que "se habla de personas".

Lo niega "radicalmente"

Sin embargo, la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, negó estas declaraciones. Según su versión, trasladada en un audio remitido a los medios el fin de semana, el Ayuntamiento contestó el mismo viernes al correo enviado y activó un dispositivo de emergencia para que "una trabajadora social atendiera a las personas que referían tener problemas de solución habitacional".

También las invitó a presentarse "a cualquier hora" en el edificio municipal para ser entrevistadas. "Es radicalmente falso, y se puede demostrar, que el Ayuntamiento de Vigo no esté atendiendo las demandas de soluciones habitacionales de la acampada por la vivienda", expuso.

Además, se refirió a un programa municipal de acceso a la vivienda en el mercado libre con intermediación social y señaló que, a través de él, se podrán buscar "soluciones personalizadas para cada uno de los perfiles". Eso sí, indicó que, para poder hacerlo, estas personas deben acudir a la trabajadora social en cuestión y mantener la entrevista requerida.