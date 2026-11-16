Resumen de campaña de este lunes 16 de noviembre en Vigo. PSOE / BNG

La carrera hacia el 29N en Vigo: el resumen de campaña de este lunes 16 de noviembre

La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa este lunes con diferentes actos y propuestas de los partidos políticos en Vigo y su área de influencia.

La cultura, la vivienda pública, las infraestructuras y las pensiones han protagonizado las intervenciones de los candidatos del PSOE y del BNG por la provincia de Pontevedra.

PSOE

La socialista Carmela Silva ha advertido de que en las próximas elecciones generales "nos jugamos el apoyo a la cultura" y ha criticado la propuesta del PP de reformar el Reglamento del Congreso para que los debates parlamentarios se desarrollen únicamente en castellano, eliminando el uso de las lenguas cooficiales.

"Feijóo, un candidato que nació en Galicia, acaba de proponer en su programa electoral que retirará el uso del gallego en el Congreso de los Diputados. Es un auténtico escándalo", ha afirmado Silva, que también ha denunciado lo que considera una "deriva anticultural" del PP y Vox.

Frente a estas políticas, la candidata ha defendido las propuestas socialistas para aprobar una ley de cultura, reforzar el Estatuto del Artista y establecer la cofinanciación estatal de las escuelas municipales de música, una medida que, según ha destacado, beneficiaría a Vigo.

Carmela Silva. PSOE

Losada en A Illa de Arousa

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, ha visitado en A Illa de Arousa el edificio decomisado al narcotraficante Marcial Dorado que el Ayuntamiento ha adquirido para transformarlo en 15 viviendas públicas de alquiler social.

Losada ha invitado al futuro presidente del Gobierno a inaugurar el inmueble, aprovechando para lanzar una crítica al candidato del PP por su antigua relación con Dorado. "Si es Pedro Sánchez, estoy seguro de que no tendrá ningún problema en venir, pero si es Alberto Núñez Feijóo, igual tiene que pensarlo un poco", ha señalado.

El socialista ha reclamado a la Xunta que asuma la finalización de las obras y compense económicamente al Ayuntamiento por la adquisición del edificio, una operación valorada en 1,34 millones de euros con pago aplazado a diez años.

BNG en Vigo

Roberto Pascual y Xabier P. Igrexas. BNG

El candidato del BNG al Congreso, Roberto Pascual, se ha comprometido a seguir reclamando en Madrid el soterramiento de la VG-20 entre la avenida de Europa y la calle Cañiza, con el objetivo de reducir el ruido y mejorar la conexión urbana entre Navia y Coia.

Durante una acción reivindicativa celebrada este lunes, en la que también participó el portavoz municipal Xabier P. Igrexas, los nacionalistas recordaron que este tramo soporta más de 21.000 vehículos diarios y registra niveles de ruido de hasta 75 decibelios, según el estudio municipal citado por la formación.

"Un BNG con todavía más fuerza en el Congreso será garantía para que el soterramiento de la VG-20 esté en la agenda política", ha defendido Pascual, que ha recordado las iniciativas presentadas por su partido durante la pasada legislatura para conseguir financiación estatal.

Soutomaior y Cangas

Carme da Silva en Soutomaior. BNG

Doble cita para la cabeza de lista del BNG al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva; en primer lugar, ha visitado Arcade junto al alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, para reclamar que las obras de mejora de la avenida de Castelao tengan continuidad hasta completar la transformación de toda la travesía en un bulevar.

Da Silva ha defendido que la actuación actualmente en marcha, impulsada a través de iniciativas del BNG en Madrid, debe ser el primer paso para convertir la N-550 en una vía más accesible y segura para los peatones.

"Tenemos que conseguir presionar para que se resuelva la avenida de Castelao completa y no solo este tramo inicial", ha señalado la candidata.

Mientras, Lourenzo ha recordado que se trata de una reivindicación histórica del municipio que lleva más de 25 años esperando una solución.

En su segunda intervención en Cangas, Carme da Silva ha defendido la necesidad de reforzar el sistema público de pensiones y elevar las prestaciones más bajas hasta equipararlas al salario mínimo interprofesional (SMI).

Según los datos del IGE aportados por la candidata, cerca de 5.000 mujeres pensionistas del Morrazo cobran menos de 930 euros mensuales, mientras que más de 9.900 pensionistas de la comarca perciben cantidades inferiores a 1.174 euros al mes.

El BNG propone también recuperar la edad ordinaria de jubilación a los 65 años, con el objetivo de reducirla progresivamente hasta los 62, y reforzar los servicios de atención a la dependencia y asistencia a domicilio.

Carme da Silva en Cangas. BNG

Durante el encuentro, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, advirtió de los riesgos que, a su juicio, suponen las propuestas de PP y Vox para el sistema de pensiones. Por su parte, el candidato nacionalista al Senado Kevin González defendió que los trabajadores no tengan que recurrir al ahorro privado para garantizar una jubilación digna.

Da Silva insistió en la importancia de aumentar la representación del BNG en el Congreso para conseguir medidas concretas, como ya había defendido durante su visita a Arcade.