El BNG pide rectificar el plan de tráfico de la Navidad de Vigo tras el "caos" del encendido

El BNG de Vigo ha reclamado al Gobierno municipal de Abel Caballero que rectifique el plan de tráfico diseñado para la Navidad tras las importantes retenciones y aglomeraciones registradas este pasado sábado, coincidiendo con el encendido de las luces.

La formación nacionalista considera que el dispositivo fue un "fracaso" y exige medidas para evitar que se repitan estas situaciones durante las próximas semanas.

"Las masificaciones y el caos registrados este fin de semana, así como la saturación de los aparcamientos, son un primer aviso", ha advertido el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, quien considera que el Concello todavía está a tiempo de introducir cambios.

"Estamos a tiempo de evitar que esta Navidad vuelva a ser un calvario insoportable para las viguesas y vigueses y garantizar la seguridad", ha señalado.

Entre las principales propuestas del Bloque figura la habilitación de aparcamientos disuasorios en los principales accesos a Vigo, conectados con autobuses lanzadera que permitan a los visitantes desplazarse hasta el centro sin necesidad de utilizar sus vehículos particulares.

Igrexas ha calificado de "incomprensible" que el plan municipal no contemple esta alternativa y ha criticado la apuesta del Gobierno local por "meter más y más coches en el centro".

Asimismo, los nacionalistas reclaman un refuerzo del servicio de Vitrasa, con mayores frecuencias y más expediciones durante las fechas de mayor afluencia. "No se puede pedir a la ciudadanía que deje el coche en casa si no se le ofrecen alternativas reales", ha defendido el portavoz municipal.

Tráfico en Vialia

Otro de los puntos que preocupa al BNG es el entorno de la estación de Vialia, donde este año se han instalado el mercado navideño y la noria. La formación advierte del "preocupante riesgo de colapso" que podría producirse al concentrar en esta zona a miles de visitantes.

"Concentrar allí una enorme afluencia de visitantes, sin una planificación rigurosa, puede provocar importantes perjuicios a los vecinos y dificultar el acceso al transporte público", ha señalado Igrexas.

El Bloque también ha alertado de las situaciones que considera "peligrosas" registradas durante el pasado sábado, entre ellas la presencia de personas caminando por la autopista AP-9 debido a las retenciones kilométricas en los accesos a Vigo y las aglomeraciones de público, con numerosos menores, durante el desfile de Disney+.

Por último, Igrexas ha recordado que su formación ya había solicitado explicaciones sobre el dispositivo de tráfico tanto en las comisiones informativas como en el Pleno municipal. Según ha asegurado, la única respuesta del alcalde fue que se adoptarían "las medidas que sean necesarias".