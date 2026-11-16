Avances en las obras de Balaídos: comienzan a instalar los nuevos asientos de la grada de Gol

Tras la visita de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a Balaídos este sábado, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha desvelado nuevos detalles sobre el avance de la obra de la grada de Gol. Así, ha confirmado que ya se están instalando los asientos de la parte baja de este fondo del templo celeste.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, Caballero ha asegurado que "dentro de poco se llenará toda la grada baja de Gol de asientos". "En suma, vamos a ir tiñendo la grada de azul", ha sentenciado.

Según el alcalde, "si la climatología lo permite", a finales del mes de noviembre estarán puestos todos los asientos de Gol Baixo. Al mismo tiempo se están ejecutando las obras de carpintería, albañilería y saneamiento.

El objetivo municipal es abrir esta parte de la grada, con 3.400 espectadores, el día de 'O Noso Derbi' contra el Deportivo de A Coruña. "Una forma de que más gente vea el partido y, después, como es natural, tener los ingresos el Celta", ha añadido.

A su vez, ha recordado que los operarios están alzando la cobertura externa de la grada, "la piel azul". Según las previsiones de Caballero, la obra estará rematada entre finales de febrero y principios de marzo, cuando un total 7.139 personas puedan disfrutar del conjunto celeste desde Gol.