Vigo guarda un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico

Minuto de silencio por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial, en Vigo Trein

Vigo ha acogido este domingo un acto por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial. La cita ha contado con la presencia de familiares y víctimas, así como una amplia representación institucional.

Entre las autoridades presentes, han asistido el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez; la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

El regidor olívico ha sido el primero en dedicar unas palabras a las víctimas de accidentes de tráfico, tras la ofrenda floral en el Memorial de las Víctimas de Siniestros Viales en la calle Aragón. Acto seguido, ha tenido lugar la lectura del manifiesto por Stop Accidentes. El mismo texto que hace un año porque en este tiempo "no ha cambiado nada. O casi nada".

Ofrenda floral por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial Xunta de Galicia

"No es un acto protocolario. No es un discurso más. Es el día en el que el silencio pesa tanto como las palabras", han aseverado desde la asociación, que han recordado que en 2025 perdieron la vida en las carreteras gallegas 96 personas, y 480 resultaron heridas graves.

Por ello, han exigido la aprobación urgente de una ley que reduzca la tasa máxima de alcohol permitida, el fin de los avisos de controles policiales por redes sociales, un Pacto de Estado por la Seguridad Vial, eliminar el calificativo de "imprudente" a los homicidios viales y atención integral a las víctimas.

"No hay excusa posible cuando hablamos de vidas", han recalcado. Stop Accidentes se ha unido durante esta jornada con la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI). "Ser víctima no se supera, solo se aprende a vivir de otra forma", han concluido antes de dar comienzo a un minuto de silencio.

Para concluir el acto, ha tomado el turno de palabra la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue. La responsable autonómica ha afirmado que cada accidente "no es un número o una estadística". "Cada accidente es una tragedia personal, familiar y social. La única cifra que nos puede valer es la cifra cero", ha señalado.