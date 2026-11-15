Vigo, entre los concellos con más incidencias registradas por las fuertes lluvias de este domingo

La lluvia y el viento han marcado este domingo post-encendido del alumbrado navideño en Vigo. La ciudad olívica se encuentra entre los concellos con más incidencias registradas, aunque ninguna de gravedad, según confirman fuentes de Emerxencias.

Los servicios de emergencias han tenido trabajo este domingo tanto en Vigo como su área de influencia. Pontevedra, donde ha estado activada la alerta amarilla por viento y fuertes precipitaciones hasta entrada la tarde, ha sido la provincia con mayor número de incidencias registradas, 69 de las 130 notificadas en el conjunto de Galicia.

Sobre los ayuntamientos más afectados, el 112 Galicia señala a Noia y Santiago en A Coruña; a A Estrada, Moaña, As Neves, Poio, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Vigo y Vilagarcía de Arousa en Pontevedra; a Ourense y Vilamartín de Valdeorras en Ourense; y Quiroga y Sarria en Lugo.

Fuentes de Emerxencias han reiterado que Vigo, pese a ser uno de los concellos con más incidencias, no ha sufrido ningún episodio grave. Los vecinos han alertado de numerosos anegamientos y bolsas de agua, en concreto entre las 10:00 y las 13:00 horas. El 112 Galicia destaca el anegamiento en el entorno del IES Ricardo Mella.

En cuanto al área de influencia olívico, Emerxencias destaca una chapa que salió despedida a causa del viento y aterrizó en un coche. Por suerte, sólo se contabilizaron daños materiales y ningún herido.

Las incidencias más graves han tenido lugar en el interior de Galicia, tanto en Ourense como en Lugo. Además, ante el riesgo de desbordamientos, la Xunta activó el Plan Inungal para el control y seguimiento del nivel de caudal de los ríos. Durante la mañana, se observó el comportamiento al alza de los cauces del Baltar, en Sanxenxo; Mougás, en Oia, y Caldo, en Lobios.

Alerta amarilla

La lluvia y el viento permanecerán en Pontevedra la próxima semana. Meteogalicia ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos en costa y en el litoral, así como por precipitaciones en el interior de la provincia.

Durante los próximos días, las previsiones de la agencia autonómica señalan lluvias todos los días en Vigo, con cielos muy nublados o con nubes y claros. Eso sí, las temperaturas serán altas respecto a lo habitual en estas fechas, con termómetros que alcanzarán los 19 grados el martes.