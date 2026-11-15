Dos camiones de bomberos en el centro de Vigo en una imagen de archivo. Treintayseis

Una vecina de Vigo es evacuada al hospital tras inhalar humo en un incendio de una vivienda

Susto nocturno en Vigo. Una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro por inhalación de humo, tras arder una vivienda de la calle Eduardo Iglesias.

Según la información recogida en el 112 Galicia, el fuego se inició en la cocina, concretamente en una olla, y acabó por extenderse a la campana extractora del inmueble. El suceso se registró a la altura del número 4 de la calle Eduardo Iglesias.

A consecuencia del incendio, una persona resultó afectada por inhalación de humo, por lo que fue evacuada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por una dotación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. También acudieron al punto agentes de la Policía Local.

Por su parte, los Bomberos de Vigo se ocuparon de la extinción del incendio, que causó daños esencialmente en la cocina, aunque los vecinos que contactaron con el 112 Galicia para pedir ayuda aseguraron que el humo se acumuló también en las zonas comunes del edificio.