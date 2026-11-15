Localizan con vida al octogenario desaparecido desde este sábado en Moaña (Pontevedra)

Efectivos de Protección Civil participan en la búsqueda del octogenario desaparecido en Moaña (Pontevedra), a 15 de noviembre de 2026 Protección Civil de Moaña

Final feliz en Moaña (Pontevedra). El octogenario desaparecido este sábado ha sido localizado en buen estado. El dispositivo de búsqueda fue activado la pasada tarde y se extendió hasta este domingo, cuando ha sido localizada la persona desaparecida.

El hombre, con domicilio en A Xeira, no volvió a casa en la tarde del sábado, según la información recogida por el 112 Galicia. Su familia salió en su procura por los lugares que suele frecuentar sin éxito, por lo que informó a los agentes del instituto armado.

Esta circunstancia llevó a la Guardia Civil a activar en torno a las 17:00 horas la búsqueda, que se mantuvo activa hasta el mediodía de este domingo con la participación de equipos de la Policía Local de Moaña y Protección Civil. Así lo informó Europa Press.

Además, el Grupo de Apoio Loxístico (Gali) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) incorporó el equipo de drones, que se retiró tras varias horas de rastreo. Estas últimas horas se completó el operativo con varias Patrullas de Seguridad Ciudadana y de Seprona.